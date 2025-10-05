La Tinka de HOY, domingo 5 de octubre: resultados, pozo millonario y jugada ganadora del sorteo

HOY, domingo 5 de octubre, La Tinka regresa con un pozo millonario de más de 6 millones de soles, que puedes llevarte si logras acertar las seis bolillas ganadoras. Si vas a participar de este popular sorteo peruano, es importante que sepas qué existe un nuevo horario para participar, pero el inicio del juego se mantiene igual: 10:50 p. m. vía América Televisión.

¿A qué hora juega el sorteo La Tinka?

El sorteo de La Tinka se juega dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. Durante ese horario, el programa se transmite en vivo por América Televisión y también puede verse en línea a través de la web oficial de La Tinka o su canal de YouTube.

¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka?

Luego que el histórico pozo millonario de más de 45 millones reventara, el nuevo monto que se sorteará este domingo 5 de octubre es de 6'504,635 soles. Este premio puedes llevarte si logras acertar las seis bolillas ganadoras, pero también existen otros que se entregan de acuerdo a los aciertos.

Plan de premios del sorteo La Tinka

Consulta los premios disponibles en el juego de Intralot, según la cantidad de aciertos en tu boleto físico o web. Recuerda que tienes un plazo limitado para realizar el cobro.

6 Aciertos: Pozo millonario

Pozo millonario Sí o Sí: S/. 50,000

S/. 50,000 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000

S/. 50,000 5 aciertos: S/. 5,000:

S/. 5,000: 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500

S/. 500 4 aciertos: S/. 100

S/. 100 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50

S/. 50 3 Aciertos: S/. 10

S/. 10 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5

Últimos resultados de La Tinka: revisa qué bolillas cayeron