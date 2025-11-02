- Hoy:
La Tinka HOY, domingo 2 de noviembre: últimos resultados y números ganadores del Pozo Millonario
AQUÍ podrás ver los resultados de La Tinka HOY, domingo 2 de noviembre. ¡Puedes ser el ganador de más de 7 millones de soles, suerte!
La Tinka está de regreso HOY, domingo 2 de noviembre. Muchos buscan ganar el Pozo Millonario que tiene un monto superior a 7 millones de soles. Si quieres conocer los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sï' y 'Boliyapa', entonces tienes que revisar las próximas líneas, porque puedes ser uno de los ganadores. ¡Suerte!
PUEDES VER: ¿Cómo jugó La Tinka el miércoles 29 de octubre?
¿A qué hora juega La Tinka?
El juego de La Tinka inicia a las 10:50 de la noche. Este sorteo es transmitido por la señal de América Televisión, así como por el canal de YouTube 'La Tinka'. ¡Participa y gana uno de los premios!
Premios de La Tinka
A continuación, podrás conocer cuáles son los premios de La Tinka HOY, domingo 2 de noviembre este 2025.
- 6 Aciertos: Pozo millonario
- Sí o Sí: 50,000 soles
- 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
- 5 aciertos: 5,000 soles
- 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
- 4 aciertos: 100 soles
- 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
- 3 Aciertos: 10 soles
¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?
Mediante sus redes sociales oficiales, Intralot informó que las personas pueden jugar La Tinka hasta las 9:50 de la noche. Recuerda que ahora, las personas pueden comprar su boleto por Internet, esto quiere decir que no hay excusas para participar y ser el ganador del 'Pozo Millonario'.
Puntos de venta de La Tinka
En su página web, La Tinka ha publicado los puntos de venta habilitados. Para acceder a esta información solo tienes que ingresar a este LINK, ingresar el lugar donde te encuentras o el puesto más cercano para ti y comprar un ticket.
