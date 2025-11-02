0
La Tinka HOY, domingo 2 de noviembre: últimos resultados y números ganadores del Pozo Millonario

AQUÍ podrás ver los resultados de La Tinka HOY, domingo 2 de noviembre. ¡Puedes ser el ganador de más de 7 millones de soles, suerte!

Mira los últimos resultados de La Tinka este domingo 2 de noviembre.
Mira los últimos resultados de La Tinka este domingo 2 de noviembre. | Intralot
La Tinka está de regreso HOY, domingo 2 de noviembre. Muchos buscan ganar el Pozo Millonario que tiene un monto superior a 7 millones de soles. Si quieres conocer los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sï' y 'Boliyapa', entonces tienes que revisar las próximas líneas, porque puedes ser uno de los ganadores. ¡Suerte!

PUEDES VER: ¿Cómo jugó La Tinka el miércoles 29 de octubre?

¿A qué hora juega La Tinka?

El juego de La Tinka inicia a las 10:50 de la noche. Este sorteo es transmitido por la señal de América Televisión, así como por el canal de YouTube 'La Tinka'. ¡Participa y gana uno de los premios!

Premios de La Tinka

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios de La Tinka HOY, domingo 2 de noviembre este 2025.

  • 6 Aciertos: Pozo millonario
  • Sí o Sí: 50,000 soles
  • 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
  • 5 aciertos: 5,000 soles
  • 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
  • 4 aciertos: 100 soles
  • 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
  • 3 Aciertos: 10 soles

¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?

Mediante sus redes sociales oficiales, Intralot informó que las personas pueden jugar La Tinka hasta las 9:50 de la noche. Recuerda que ahora, las personas pueden comprar su boleto por Internet, esto quiere decir que no hay excusas para participar y ser el ganador del 'Pozo Millonario'.

Puntos de venta de La Tinka

En su página web, La Tinka ha publicado los puntos de venta habilitados. Para acceder a esta información solo tienes que ingresar a este LINK, ingresar el lugar donde te encuentras o el puesto más cercano para ti y comprar un ticket.

