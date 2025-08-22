0

Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de agosto: resultados, estadísticas y horarios del sorteo

Ingresa AQUÍ para conocer todos los detalles del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de agosto de 2025. Una sola jugada puede cambiar tu vida para siempre.

Joel Dávila
Sinuano juega sus sorteos a las 2.30 p. m. y 10.30 p. m. en Colombia. Foto: composición LR/Freepik
Sinuano juega sus sorteos a las 2.30 p. m. y 10.30 p. m. en Colombia. Foto: composición LR/Freepik
COMPARTIR

¡Bienvenido! Iniciamos una nueva jornada del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de agosto de 2025, por lo que en las siguientes líneas vas a conocer todos los pormenores de la lotería colombiana, como estadísticas, resultados y horarios de la mano con el diario Líbero. Recuerda que tiene dos chances para poder ganar y cambiar tu vida. ¡Buena suerte!

Mira los resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 21 de agostos.

PUEDES VER: Sinuano Noche HOY, jueves 21 de agosto: cómo jugó y a qué hora empieza

Premios del Sinuano Día y Noche

  • Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas, recibe un pago de 4.500 veces el valor invertido.
  • Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces la inversión.
  • Quienes acierten dos cifras reciben un retorno de 50 veces.
  • Y con una sola cifra coincidente, el pago es de 5 veces lo jugado.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

Premios del Sinuano Día y Noche

  • Si aciertas cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Si aciertas tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Si aciertas dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Si aciertas un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Loterías de Colombia

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Horóscopo y cómo te irá hoy, viernes 22 de agosto, según Josie Diez Canseco

  2. Universitario fue eliminado de la Libertadores y resultado generó crueles memes - GALERIA

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano