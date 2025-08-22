Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de agosto: resultados, estadísticas y horarios del sorteo

¡Bienvenido! Iniciamos una nueva jornada del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de agosto de 2025, por lo que en las siguientes líneas vas a conocer todos los pormenores de la lotería colombiana, como estadísticas, resultados y horarios de la mano con el diario Líbero. Recuerda que tiene dos chances para poder ganar y cambiar tu vida. ¡Buena suerte!

Premios del Sinuano Día y Noche

Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas, recibe un pago de 4.500 veces el valor invertido.

Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces la inversión.

Quienes acierten dos cifras reciben un retorno de 50 veces.

Y con una sola cifra coincidente, el pago es de 5 veces lo jugado.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

Premios del Sinuano Día y Noche

Si aciertas cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Si aciertas tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Si aciertas dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Si aciertas un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Loterías de Colombia