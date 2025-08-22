- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de agosto: resultados, estadísticas y horarios del sorteo
Ingresa AQUÍ para conocer todos los detalles del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de agosto de 2025. Una sola jugada puede cambiar tu vida para siempre.
¡Bienvenido! Iniciamos una nueva jornada del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de agosto de 2025, por lo que en las siguientes líneas vas a conocer todos los pormenores de la lotería colombiana, como estadísticas, resultados y horarios de la mano con el diario Líbero. Recuerda que tiene dos chances para poder ganar y cambiar tu vida. ¡Buena suerte!
Premios del Sinuano Día y Noche
- Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas, recibe un pago de 4.500 veces el valor invertido.
- Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces la inversión.
- Quienes acierten dos cifras reciben un retorno de 50 veces.
- Y con una sola cifra coincidente, el pago es de 5 veces lo jugado.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.
Premios del Sinuano Día y Noche
- Si aciertas cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Si aciertas tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Si aciertas dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Si aciertas un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Loterías de Colombia
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90