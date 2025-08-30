- Hoy:
Sinuano Día de hoy, sábado 30 de agosto | A qué hora se juega el chance y cuáles son los resultados
Si estás participando del sorteo Sinuano, en esta nota podrás revisar cuáles son los números ganadores de la famosa lotería colombiana. ¡Mucha suerte!
HOY, sábado 30 de agosto, se revelarán los nuevos resultados del Sinuano Día y Noche donde miles de ciudadanos colombianos tendrán la oportunidad de probar suerte. Conoce cuáles son los premios que puedes llevarte, horarios, estadísticas y mucho más.
Resultados del Sinuano Día y Noche del sábado 30 de agosto del 2025
¿Cómo se juega al Sinuano?
- Elige 4 números: Selecciona cuatro números entre el 0 y el 9.
- Compra un boleto: Adquiere un boleto con tu selección de números.
- Apuesta y gana: Dependiendo del tipo de apuesta que realices, deberás acertar los números, sus posiciones, o una combinación en un orden específico para ganar.
Premios del Sinuano
Cuatro cifras = Ganas 3500 veces el valor apostado.
Tres cifras = Ganas 600 veces el valor apostado.
Dos cifras = Ganas 70 veces el valor apostado.
Una cifra = Ganas 7 veces el valor apostado.
¡Bienvenidos!
Si estás participando en el sorteo Sinuano de HOY, sábado 30 de agosto, podrás conocer cuáles son los números ganadores de la lotería colombiana.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo colombiano del Sinuano se realiza de lunes a sábado en sus dos horarios habituales; a las 2:30 pm y el turno de Noche a las 10:30 pm. En tanto, es importante conocer que los días domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.
¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?
Los resultados del Sinuano Día y Noche se pueden sintonizar en vivo a través del canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. También puedes seguirlo a través de la cobertura de diario Líbero.
Loterías que se juegan en Colombia
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
