Sinuano Día de HOY, lunes 1 de septiembre: resultados EN VIVO y números ganadores
Sigue EN VIVO el sorteo Sinuano Día y Noche que regresa este lunes 1 de septiembre con emocionantes ediciones que prometen premiarte con jugosas sumas de dinero.
Inicia un nuevo mes probando tu suerte con el Sinuano Día y Noche, que este lunes 1 de septiembre regresa con su más reciente edición. ¿A qué hora juega, cuáles son las estadísticas y dónde ver los resultados en vivo? Estas y más preguntas te respondemos en la siguiente nota de Líbero. ¡Te deseamos mucha suerte!
Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 1 de septiembre
Premios del Sinuano
-Si logras acertar 4 números, tu premio será equivalente a 4.500 veces el valor de lo apostado.
-Si logras acertar 3 números, tu ganancia valdrá 400 veces el valor que apostaste.
-Si logras acertar 2 números, recibirás 50 veces el valor de tu apuesta.
-Si logras acertar 1 número, te llevarás una ganancia equivalente a 5 veces el valor de tu apuesta.
¡Bienvenidos al Sorteo Sinuano!
HOY, lunes 1 de septiembre, puedes conocer los resultados completos y números ganadores del Sorteo Sinuano (Día y Noche). No te lo pierdas.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
La primera edición llamada Sinuano Día se juega a las 2:30 pm y el Sorteo Noche a las 10:30 pm. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p.m. (hora en Colombia).
¿Dónde ver los resultados EN VIVO del Sinuano?
El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.
Premios del Sorteo Sinuano Día y Noche
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
