Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de septiembre EN VIVO: resultados y números ganadores

El Sinuano Día y Noche regresa este jueves 4 de septiembre con nuevas ediciones. ¿Ya tiene su boleto a la mano? Conoce a qué hora juega y las estadísticas.

Angie De La Cruz
Conoce los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de septiembre.
Conoce los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de septiembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este jueves 4 de septiembre, miles de colombianos podrán probar su suerte con el sorteo Sinuano Día y Noche, que promete dar sus premios a los afortunados participantes. Si estás interesado en conocer los resultados, qué números cayeron y las estadísticas del juego, revisa toda la información que tenemos para ti.

Sigue EN VIVO los resultados del Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 3 de septiembre.

Sinuano Día y Noche: resultados de HOY, 4 de septiembre de 2025

07:16
4/9/2025

Conoce cuáles son los números ganadores de la nueva edición del sorteo Sinuano en Colombia.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano se juega todos los días en sus dos jornadas: Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p .m., por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Para seguir el sorteo EN VIVO del popular chance de Colombia, puedes sintonizar la señal del canal oficial, Telecaribe, o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
