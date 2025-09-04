- Hoy:
Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de septiembre EN VIVO: resultados y números ganadores
El Sinuano Día y Noche regresa este jueves 4 de septiembre con nuevas ediciones. ¿Ya tiene su boleto a la mano? Conoce a qué hora juega y las estadísticas.
Este jueves 4 de septiembre, miles de colombianos podrán probar su suerte con el sorteo Sinuano Día y Noche, que promete dar sus premios a los afortunados participantes. Si estás interesado en conocer los resultados, qué números cayeron y las estadísticas del juego, revisa toda la información que tenemos para ti.
Sinuano Día y Noche: resultados de HOY, 4 de septiembre de 2025
¡Bienvenidos!
Conoce cuáles son los números ganadores de la nueva edición del sorteo Sinuano en Colombia.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano se juega todos los días en sus dos jornadas: Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p .m., por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).
¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?
Para seguir el sorteo EN VIVO del popular chance de Colombia, puedes sintonizar la señal del canal oficial, Telecaribe, o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.
¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?
Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
