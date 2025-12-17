Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre: tarot, predicciones y número de la suerte según Josie

Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, de acuerdo a las predicciones de Josie Diez Canseco, quien trae el mejor tarot de Internet para cada signo del zodiaco. ¿Aún no sabes qué te depara el destino para este día? ¡Atención, Tauro, Géminis, Aries, Cáncer y más! La 'brujita' más acertada del Internet tiene algo que decirte. ¡Además! Ten en cuenta el número de la suerte que te corresponde.

Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 según Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Hoy el deber te obligará a cancelar tus planes sentimentales, tendrás que tener paciencia. Estarás lleno de compromisos, tendrás que organizar muy bien tu tiempo.

Número de suerte 2.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Tus asuntos amorosos se resolverán, hoy el ser amado reconocerá sus errores. Tus superiores confían plenamente en tu capacidad y eso significará más responsabilidades.

Número de suerte 20.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: La oposición de algunos familiares a tu vida amorosa te mortificará mucho. Excelente día para los negocios, participarás en una pequeña inversión que te dará ganancias.

Número de suerte 3.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Tu vida afectiva no llena tus expectativas, analiza bien tus sentimientos. Deja tu orgullo y pide favores, personas influyentes que conoces te pueden ayudar a conseguir un empleo.

Número de suerte 5.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te preguntas si vale la pena insistir con tu vida afectiva que no funciona, analiza las cosas. Los éxitos laborales seguirán, trata de no vanagloriarte de tus logros.

Número de suerte 17.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Día de sorpresas sentimentales agradables que terminarán con las tensiones. Tus asuntos laborales y legales empiezan a solucionarse, estarás ocupado en trámites.

Número de suerte 15.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tienes que actuar con diplomacia, porque el ser amado se pondrá en una posición agresiva. Haz conseguido éxitos sin que tengas que esforzarte, empezarás con nuevos proyectos.

Número de suerte 6.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te mostrarás más atrevido y seductor, el ser amado estará encantada. Revisa bien tus compromisos, no dejes pasar ningún pago pendiente porque tendrías problemas.

Número de suerte 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu vida afectiva está en su mejor momento, hoy pasarás por algunos problemas personales. No es un buen momento para realizar cambios en tu trabajo, podrían salirte mal.

Número de suerte 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Día de novedades en tu vida afectiva, la persona que te gusta te demostrara lo que siente. Económicamente no te confíes en la ayuda de las personas de tu entorno.

Número de suerte 9.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy conocerás a alguien que te atraerá mucho, no asumas actitudes interesantes. Surgirán desacuerdos con un compañero, acláralos y podrás retomar tu trabajo tranquilo.

Número de suerte 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Será un día tenso para tu vida afectiva, discutirás por pequeñas cosas, ten paciencia. Confía en tu criterio y podrás cerrar ese interesante negocio que te dará ganancias.