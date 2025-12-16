- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Horóscopo de hoy, miércoles 17 de diciembre: tarot, predicciones y número de la suerte según Josie
Las predicciones de Josie Diez Canseco apuntan a una jornada marcada por elecciones cotidianas que pueden traer resultados positivos.
El horóscopo de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, sugiere prestar atención a los detalles y a esas decisiones que parecen menores, pero que terminan marcando la diferencia. De acuerdo con Josie Diez Canseco, este miércoles favorece los ajustes, los cambios de planes y la búsqueda de soluciones prácticas, especialmente en temas laborales o de organización personal.
En el plano personal, el día invita a escuchar más y reaccionar menos. Tomarse un momento antes de responder puede evitar tensiones innecesarias y ayudar a mantener el equilibrio emocional. Es un buen momento para cerrar pendientes con tranquilidad y enfocarse en lo que realmente suma bienestar.
Horóscopo del miércoles 17 de diciembre, según Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No acudas a personas que te dan la razón en todo, pide consejos a amigos objetivos. En el trabajo recibirás halagos y felicitaciones.
- Número de suerte 10.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te extrañará el trato frío que tendrá hacia ti alguien que te interesa, no te mortifiques. En lo laboral todo marchará sin ningún inconveniente.
- Número de suerte 3.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estarás impaciente, podrías decir cosas desatinadas que molestarían al ser amado. En lo profesional verás algunos avances que serán muy satisfactorios para ti.
- Número de suerte 14.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Los celos te llevan a espiar y controlar cada paso del ser amado, cambia de actitud. No te conviene despilfarrar el dinero, guarda para el futuro.
- Número de suerte19.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La comprensión del ser amado te dará confianza para hablar de lo que te mortifica. Ordena tus prioridades en lo laboral y evitarás una llamada de atención.
- Número de suerte 8.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Conocerás a alguien que te encantará, la atracción será mutua desde el primer instante. Conseguirás el puesto que deseabas, sigue esforzándote.
- Número de suerte 6.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Proyectarás seguridad y sensualidad que llamarán la atención del sexo opuesto, aprovecha. Tus dificultades económicas serán resueltas gracias a la ayuda de un amigo.
- Número de suerte 1
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás muy desanimado sin tener ningún motivo, el ser amado y amigos te apoyarán. Tus superiores reclamarán puntualidad y organización, trata de cumplir.
- Número de suerte 4.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás solo porque quieres, pues despiertas el interés del sexo opuesto a donde vayas. Tus dificultades económicas llegarán a su fin, acepta el trabajo que se te presentará.
- Número de suerte 15.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy la tentación rondará tu vida, aléjate de las personas comprometidas. Aclararás algunas diferencias con tus superiores y el trabajo será más armonioso.
- Número de suerte 6.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Día de tensiones y ofensas involuntarias, cálmate, el ser amado se mostrará arrepentido. Tu salud no es muy buena una visita al doctor será necesaria.
- Número de suerte 5.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Alguien del pasado volverá a tu vida, te olvidarás de todo lo desagradable y volverán a empezar. La presión te sofocará, será necesario que pidas unas vacaciones.
- Número de suerte 7.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90