- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima Femenino
- Racing vs Estudiantes
- Atlético Nacional vs Medellín
- Barcelona vs Osasuna
- Flamengo vs. Pyramids
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones para este domingo 14 de diciembre de tu signo
La astróloga Josie Diez Canseco presenta su horóscopo de hoy con revelaciones clave para cada signo zodiacal. Descubre tu destino y tu número de la suerte.
La reconocida astróloga Josie Diez Canseco llega con sus esperadas predicciones para hoy, brindando una guía especial para cada signo del zodiaco. Este horóscopo de Líbero revela mensajes clave sobre el amor, trabajo y dinero, además de compartir el número de la suerte que podría marcar tu día. No te pierdas lo que el destino tiene preparado para ti.
PUEDES VER: Horóscopo de Josie Diez Canseco del sábado 13 de diciembre: acertadas predicciones según tu signo
Horóscopo de Josie Diez Canseco para este domingo 14 de diciembre
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tendrás una conversación con el ser amado en la que enfrentarás errores del pasado. Recibirás un ingreso extra de dinero, aprovecha e inviértelo.
- Número de suerte, 7.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La persona que tanto te atrae comenzará a corresponderte. Hoy recibirás una propuesta de un familiar para abrir un pequeño negocio, aprovecha.
- Número de suerte, 14.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Aprovecha la calma de hoy para reflexionar, tus sentimientos están confusos. Tendrás una grata sorpresa de una amiga muy querida que te visitará hoy.
- Número de suerte, 12.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estás en una etapa de crecimiento y renovación personal que te hace brillar. Recibirás una invitación de un viaje de un familiar, acepta y diviértete.
- Número de suerte, 21.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy te darás cuenta del amor que te tiene alguien muy cercano y que no se atreve a confesártelo. Acepta esa invitación de tus amigos, te divertirás.
- Número de suerte, 11.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Surgirá un desacuerdo familiar que pondrá tenso el ambiente, tratarás de calmar los ánimos. Tu economía se estabilizará, no hagas gatos innecesarios.
- Número de suerte, 2.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu carácter paciente puede transformarse en violento debido a al estrés. Ten paciencia, pronto recibirás noticias de un familiar que viajo por motivo laboral.
- Número de suerte, 4.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día de decisiones, desecharás cargas sentimentales y materiales que no te sirven. Hoy buscarás soluciones inmediatas a los problemas que puedan surgir.
- Número de suerte, 17.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te cuesta manejar la rutina, tu personalidad apasionada podría llevarte a una aventura. Necesitas despejar tu mente, visita a amigos, te ayudará a desestresarte.
- Número de suerte, 9.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Los reclamos del ser amado te harán pensar que las cosas no están funcionando. Hoy te darás cuenta que te quejas por cosas sin importancia.
- Número de suerte, 2.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Encontrarás tranquilidad para tomar decisiones que cambien el curso de tu vida afectiva. Hoy preferirás compartir momentos en compañía de tus seres queridos.
- Número de suerte, 6.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El reencuentro con viejas amistades te ayudará a liberarte de tensiones. Te darán las vacaciones que esperabas, haz ese corto viaje te lo mereces.
- Número de suerte, 10.
- 1
Resultado Sinuano Día de HOY, sábado 13 de diciembre EN VIVO: números ganadores del último sorteo
- 2
Horóscopo GRATIS de Josie Diez Canseco para HOY, sábado 13 de diciembre: acertadas predicciones según tu signo
- 3
Lotería de Boyacá EN VIVO HOY, sábado 13 de diciembre: RESULTADOS, premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90