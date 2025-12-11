- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Scandicci
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Universitario
Horóscopo de hoy, viernes 12 de diciembre: tarot y predicciones de Josie
Las predicciones de Josie Diez Canseco resaltan una jornada ideal para reflexionar, ordenar asuntos pendientes y enfocarte en lo que te aporta tranquilidad.
El horóscopo de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, trae una energía que impulsa el cierre de ciclos y la búsqueda de mayor claridad emocional. Según las interpretaciones de Josie Diez Canseco, este día favorece resolver temas postergados, tomar decisiones con calma y organizar aquello que te permitirá iniciar la próxima semana con mayor estabilidad.
En el plano personal, los astros promueven conversaciones sinceras y la necesidad de equilibrar responsabilidades con autocuidado. Las predicciones señalan que algunos signos podrían sentir un impulso para ajustar límites, mejorar dinámicas afectivas o simplemente dedicarse tiempo de calidad. Es una jornada propicia para priorizar lo que te hace bien y dejar atrás lo que ya no suma.
Horóscopo de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida afectiva ha superado pruebas que la han fortalecido, pasaras gratos momentos. Laboralmente tendrás muchas complicaciones, procura mantener la calma.
- Número de suerte, 1.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Encontrarás el amor en tu círculo más cercano, te sentirás afortunado de tenerla a tu lado. Día de desacuerdos que provocarán discusiones en tu trabajo, no pierdas la calma.
- Número de suerte, 3.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: En el plano sentimental atraviesas por una etapa de calma después de muchos desacuerdos. En lo laboral lograrás solucionar el problema que te preocupaba tanto.
- Número de suerte, 16.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No hagas caso de las personas que te cuentan chismes para perjudicar tu vida afectiva. Recibirás buenas noticias en tu trabajo, es posible que sea un aumento de sueldo.
- Número de suerte, 5.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Alguien que te interesó en el pasado te buscará y podrás darte cuenta de sus sentimientos. Cuidado con alguien que te ofrecerá un negocio que no estará muy claro, analízalo.
- Número de suerte, 14.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Alguien que vive en otra ciudad y te interesa mucho te anunciará su visita. No te comprometas en negocios que no te convienen, antes de invertir tu dinero infórmate bien.
- Número de suerte, 2.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No te compliques con problemas ajenos, dedícale más tiempo al ser amado. Te harán una propuesta laboral que implicaría viajar, no te apresures a dar una respuesta, piénsalo bien.
- Número de suerte, 9.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tu desconfianza te harán ver situaciones comprometedoras donde no las hay. Te entusiasmarás con una compra importante y podrías gastar más de lo que vale.
- Número de suerte, 10.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás siendo muy inflexible, cede y trata de ponerte en el lugar del ser amado. Recibirás una invitación en la que conocerás a gente importante, podrás hacer buenos negocios.
- Número de suerte, 20.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu vida afectiva está en una etapa de renovación, hoy tendrás sorpresas que te alegraran. Tienes que estar muy atento para aprovechar las oportunidades que vienen.
- Número de suerte, 6.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien de tu círculo de amigos te traerá noticias de una persona que dejaste de ver. No esperes la ayuda de los demás para solucionar tus problemas laborales.
- Número de suerte, 15.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Organiza mejor tu tiempo para que puedas cumplir con tus compromisos. Día de progresos importantes en tu trabajo gracias a tus conocimientos y a tu experiencia.
- Número de suerte, 11.