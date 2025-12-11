Horóscopo de hoy, viernes 12 de diciembre: tarot y predicciones de Josie

El horóscopo de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, trae una energía que impulsa el cierre de ciclos y la búsqueda de mayor claridad emocional. Según las interpretaciones de Josie Diez Canseco, este día favorece resolver temas postergados, tomar decisiones con calma y organizar aquello que te permitirá iniciar la próxima semana con mayor estabilidad.

En el plano personal, los astros promueven conversaciones sinceras y la necesidad de equilibrar responsabilidades con autocuidado. Las predicciones señalan que algunos signos podrían sentir un impulso para ajustar límites, mejorar dinámicas afectivas o simplemente dedicarse tiempo de calidad. Es una jornada propicia para priorizar lo que te hace bien y dejar atrás lo que ya no suma.

Horóscopo de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida afectiva ha superado pruebas que la han fortalecido, pasaras gratos momentos. Laboralmente tendrás muchas complicaciones, procura mantener la calma.

Número de suerte, 1.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Encontrarás el amor en tu círculo más cercano, te sentirás afortunado de tenerla a tu lado. Día de desacuerdos que provocarán discusiones en tu trabajo, no pierdas la calma.

Número de suerte, 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: En el plano sentimental atraviesas por una etapa de calma después de muchos desacuerdos. En lo laboral lograrás solucionar el problema que te preocupaba tanto.

Número de suerte, 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No hagas caso de las personas que te cuentan chismes para perjudicar tu vida afectiva. Recibirás buenas noticias en tu trabajo, es posible que sea un aumento de sueldo.

Número de suerte, 5.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Alguien que te interesó en el pasado te buscará y podrás darte cuenta de sus sentimientos. Cuidado con alguien que te ofrecerá un negocio que no estará muy claro, analízalo.

Número de suerte, 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Alguien que vive en otra ciudad y te interesa mucho te anunciará su visita. No te comprometas en negocios que no te convienen, antes de invertir tu dinero infórmate bien.

Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No te compliques con problemas ajenos, dedícale más tiempo al ser amado. Te harán una propuesta laboral que implicaría viajar, no te apresures a dar una respuesta, piénsalo bien.

Número de suerte, 9.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tu desconfianza te harán ver situaciones comprometedoras donde no las hay. Te entusiasmarás con una compra importante y podrías gastar más de lo que vale.

Número de suerte, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás siendo muy inflexible, cede y trata de ponerte en el lugar del ser amado. Recibirás una invitación en la que conocerás a gente importante, podrás hacer buenos negocios.

Número de suerte, 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu vida afectiva está en una etapa de renovación, hoy tendrás sorpresas que te alegraran. Tienes que estar muy atento para aprovechar las oportunidades que vienen.

Número de suerte, 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien de tu círculo de amigos te traerá noticias de una persona que dejaste de ver. No esperes la ayuda de los demás para solucionar tus problemas laborales.

Número de suerte, 15.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Organiza mejor tu tiempo para que puedas cumplir con tus compromisos. Día de progresos importantes en tu trabajo gracias a tus conocimientos y a tu experiencia.