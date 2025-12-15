Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre: tarot y predicciones según Josie GRATIS

El horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre de 2025, marca un momento oportuno para dejar de aplazar lo que ya pide atención. Según las predicciones de Josie Diez Canseco, este martes favorece la organización, las decisiones prácticas y los avances concretos, sobre todo en temas de trabajo y responsabilidades personales.

En lo emocional, el día invita a ser más claros y directos. Algunas conversaciones pueden ayudar a aclarar malentendidos o a definir qué se queda y qué se deja atrás. Es una jornada para actuar con calma, pero con intención, y cerrar el día con la sensación de haber avanzado.

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre de 2025

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás más tranquilo y evaluarás con objetividad tu situación sentimental. No te desanimes porque aún no encuentras algo que te satisfaga en lo laboral, sigue buscando.

Número de suerte, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estarás inestable, cambiarás de planes, lo que le causará mucha molestia al ser amado. Te propondrán un cambio de puesto en tu trabajo, no rechaces la propuesta.

Número de suerte, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No comentes los problemas sentimentales de tus amigos, te traería muchos problemas. Cuidado con propuestas de negocios, por obtener ganancias rápidas podrías tener pérdidas.

Número de suerte, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tendrás noticias de una persona que fue importante en tu vida. Tendrás la oportunidad de hacer una buena inversión pero dudarás mucho, es hora de tomar decisiones arriesgadas.

Número de suerte, 22.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Los celos del ser amado hoy te causarán incomodidad, trata de tener paciencia. Nuevas directivas y cambios en tu trabajo te pondrán tenso, no te dejes arrastrar por el nerviosismo.

Número de suerte, 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Un nuevo amor llegará a tu vida, no comentes con nadie tus sentimientos. Te quejas de tu economía pero no buscas alternativas para generar nuevos ingresos.

Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Día de acontecimientos imprevistos y felices que le darán estabilidad a tu vida afectiva. No dejes que los problemas de los demás te afecten, sólo te harían perder tiempo.

Número de suerte, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Analiza lo que sientes, si sigues dudando perderás la oportunidad de encontrar el amor. Llegarán personas con más experiencia que tú a tu trabajo, esfuérzate más.

Número de suerte, 12.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Una nueva inquietud te hará dudar de tus sentimientos, no tomes ninguna decisión ahora. El dinero que necesitas con urgencia lo conseguirás a través de familiares y amigos.

Número de suerte, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy el ser amado estará pendiente de ti y de tus deseos, te sentirás feliz. No podrás avanzar solo con ese proyecto que tienes a tu cargo, te conviene trabajar en equipo.

Número de suerte, 7.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu vida afectiva se ha vuelto monótona, hoy el ser amado tomará la iniciativa. Recibirás buenas noticias sobre un nuevo trabajo, que te abrirá nuevos horizontes.

Número de suerte, 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Aléjate de las aventuras que sólo te complicarían la vida. Alguien cercano te ayudará desinteresadamente dándole un gran impulso a tu carrera, en poco tiempo lograras tus metas.