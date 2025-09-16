- Hoy:
Resultados Sinuano Día y Noche, martes 16 de septiembre: números ganadores de la lotería en Colombia
Hoy martes 16 de septiembre se celebra el Sorteo Sinuano en sus ediciones Día y Noche. ¡No dejes de participar, ya que podrías ser el nuevo millonario en Colombia!
Para alegría de miles de colombianos, este martes 16 de septiembre se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números y también con la quinta.
Sinuano Día y Noche de HOY, martes 16 de septiembre: revisa los últimos resultados
¡Bienvenidos!
HOY, martes 16 de septiembre, podremos conocer cuáles son los últimos resultados del sorteo Sinuano en sus ediciones de Día y Noche.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.
¿Cuáles son los premios que ofrece el Sinuano?
- Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?
Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.
