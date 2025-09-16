0

Resultados Sinuano Día y Noche, martes 16 de septiembre: números ganadores de la lotería en Colombia

Hoy martes 16 de septiembre se celebra el Sorteo Sinuano en sus ediciones Día y Noche. ¡No dejes de participar, ya que podrías ser el nuevo millonario en Colombia!

Sigue EN VIVO los resultados del Sorteo Sinuano en sus ediciones Día y Noche de HOY, martes 16 de septiembre.
Para alegría de miles de colombianos, este martes 16 de septiembre se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números y también con la quinta.

El Sinuano Día y Noche: consulta los resultados del juego

Sinuano Día y Noche de HOY, martes 16 de septiembre: revisa los últimos resultados

06:59
16/9/2025

¡Bienvenidos!

HOY, martes 16 de septiembre, podremos conocer cuáles son los últimos resultados del sorteo Sinuano en sus ediciones de Día y Noche.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

¿Cuáles son los premios que ofrece el Sinuano?

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.

