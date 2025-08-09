- Hoy:
Esposa de Luis Abram dejó singular comentario tras presentación oficial del defensa y Ale Cordero reacciona
Con el fichaje del zaguero a Sporting Cristal, Luis Abram y Yoshimar Yotún compartirán muchos momentos. En medio de estos, sus esposas reaccionaron en las redes.
La presentación oficial de Luis Abram a Sporting Cristal alegró a los hinchas celestes, que se emocionan con los refuerzos que tendrá el cuadro para el Torneo Clausura 2025. El defensa central estuvo en La Florida junto a su esposa, Celeste Casanova, quien no dudó en compartir este importante momento mediante sus redes sociales.
Este último viernes 8 de agosto, el jugador peruano estuvo en una conferencia de prensa en el Rímac y manifestó su felicidad de regresar al equipo de sus amores. Tras esto, su esposa, publicó el preciso momento en el que posan junto a la camiseta cervecera y dejó un peculiar comentario que no pasó desapercibido.
"Todo lo que sea Celeste está bien hecho", posteó la pareja de Luis Abram en referencia a su nombre y al color característico de Sporting Cristal. Ante esto, la esposa de Yoshimar Yotún, Alessandra Cordero, no dudó en responderle en la sección de comentarios, dejando ver el trato que hay entre ambas.
"Bienvenidos, nos vemos prontito", colocó Ale Cordero, quien fiel a su estilo tuvo un buen recibimiento a los nuevos integrantes de 'La Fuerza Ganadora'. Asimismo, se aprecia que la esposa de Miguel Araujo, Jacqueline Palomino, también comentó y manifestó sus ganas de obtener la estrella 21.Esposa de Yoshimar Yotún le da la bienvenida a Luis Abram y Celeste Casanova. | Imagen: Instagram
¿Cuándo juega Luis Abram en Sporting Cristal?
Sporting Cristal enfrentará a FBC Melgar este domingo 10 de agosto de 2025, a las 11:00 a.m. (hora local) en el Estadio Alberto Gallardo, por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. Hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre si Luis Abram jugará ese partido, aunque se espera que haga su debut ese mismo día.
