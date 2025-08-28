Shopping Angamos será el nuevo centro comercial en Miraflores: ¿Cuándo será la apertura?

En el corazón de Miraflores, uno de los distritos con más movimiento comercial de Lima, está en marcha un proyecto que busca revitalizar aún más el entorno urbano: Shopping Angamos, el nuevo centro comercial a cargo de Cencosud Perú Shopping S.A.C. Este proyecto promete convertirse en un nuevo polo de consumo y entretenimiento, gracias a una inversión millonaria y al respaldo del Estado para agilizar su ejecución.

La iniciativa ya cuenta con aprobación para acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, lo que le permite acelerar la construcción al recuperar parte del impuesto aplicado en la etapa preoperativa del proyecto. No obstante, aunque se tiene una fecha estimada para su entrega, aún no se ha definido oficialmente la fecha de inauguración. En las siguientes líneas te dejamos la información sobre su ubicación, plazos y más.

¿Dónde se ubicará el Shopping Angamos?

El Shopping Angamos se está desarrollando en una de las intersecciones más emblemáticas de Miraflores: Avenidas Petit Thouars y Angamos, una zona con alta actividad comercial y tránsito constante en Lima.

Este punto estratégico forma parte del continuo crecimiento urbano importante que viene impulsándose en el distrito, reforzado por otros emprendimientos similares en la zona.

¿Cuándo abrirá Shopping Angamos?

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 213‑2025‑VIVIENDA, el proyecto tiene un plazo oficial de ejecución que culmina el 30 de noviembre de 2026. Este plazo sirve como referencia en el marco del uso del régimen tributario especial, pero no representa un anuncio formal de la fecha de inauguración.

Cencosud aclaró que todavía se está en la fase de tramitación administrativa, y que será una vez concluida esta etapa que se definirán y comunicarán las fechas oficiales de inicio de obras y apertura al público.

Así pues, Shopping Angamos representa una apuesta significativa de Cencosud por Miraflores, sumándose a otros proyectos en el distrito como parte de una expansión urbanística y comercial que apunta alto.