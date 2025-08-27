No es Santa Rosa: buscan crear un nuevo distrito en esta importante zona de Perú

La congresista Susel Paredes Piqué, representante del Bloque Democrático Popular, ha presentado una propuesta legislativa que impulsa la creación de la Municipalidad Distrital del Cercado de Lima. Actualmente, el Cercado está bajo la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Este proyecto busca otorgar al territorio una municipalidad propia para mejorar su gestión urbana, favorecer la cercanía con los vecinos y atender de manera directa los problemas estructurales que enfrentan sus habitantes. Se plantea implantar una estructura completa, con alcalde, presupuesto y competencias propias, sin demandar recursos adicionales del presupuesto nacional.

Nuevo proyecto propone gestionar la creación de una Municipalidad Distrital en Cercado de Lima / FOTO: Congreso de la República

¿Qué se sabe del proyecto?

El proyecto establece la creación de la Municipalidad Distrital del Cercado de Lima, con autonomía política, económica y administrativa, en línea con la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. La jurisdicción comprendería el distrito del Cercado de Lima, según los límites reconocidos por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM.

Se contempla la elección directa de alcalde y concejo municipal para esta nueva entidad. Durante el periodo de transición, la Municipalidad Metropolitana de Lima seguirá operando en la zona hasta la instalación de autoridades distritales.

Se incluye la obligación de elaborar un Plan de Transferencia con la MML, PCM y MEF para trasladar competencias, bienes y personal, dentro de un plazo máximo de 180 días calendario tras la aprobación de la ley. Luego, la transferencia debe efectuarse en 30 días contados desde la integración de las nuevas autoridades distritales.

¿Por qué se propuso esta iniciativa?

El Cercado de Lima alberga instituciones estatales, comercio, viviendas en mal estado y espacios culturales. A pesar de su importancia histórica, enfrenta serios desafíos como la inseguridad, deterioro urbano, infraestructura obsoleta y falta de servicios básicos adecuados.

Se argumenta que una municipalidad dedicada exclusivamente a esta zona permitiría una gestión más cercana y efectiva, una mejor fiscalización y una optimización en la calidad de vida de sus habitantes.