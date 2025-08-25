¿El 28 de agosto es feriado en Perú? Conoce quiénes descansarán y qué se celebra, según El Peruano

Las celebraciones en el país continúan y este 28 de agosto del 2025, se conmemorará la reincorporación de Tacna al Perú, generando un día no laborable, pero únicamente para la región de Tacna. Esta medida está contemplada en la Ley N.º 23849, lo que permitirá que los ciudadanos gocen de un descanso excepcional.

¿El 28 de agosto es feriado en Perú?

El 28 de agosto no es feriado nacional en todo el Perú, sino un feriado regional exclusivo de Tacna, por lo que otros departamentos del país, realizarán sus jornadas habituales en esta fecha. Asimismo, se destaca que los beneficiarios de ese día libre serán los trabajadores del sector público.

Cada 28 de agosto se conmemora la reincorporación de Tacna al Perú tras casi 50 años de ocupación chilena.

En el caso del sector estatal, los colaboradores están obligados a recuperar las horas no trabajadas en un plazo de 10 días posteriores, según la ley. Mientras que el sector privado en Tacna podría gozar del día libre este 28 de agosto, solo si en caso se llegue a un acuerdo previo con el empleador.

¿Qué se celebra el 28 de agosto en Perú?

El 28 de agosto se recuerda la restitución de Tacna al Perú en 1929, tras el Tratado de Lima, poniendo fin a décadas de ocupación chilena iniciada tras la Guerra del Pacífico. Tras largas negociaciones y mediación de Estados Unidos, se firmó el mencionado tratado el 3 de junio de 1929.

En dicho documento se estableció que Tacna retornó al Perú, Arica quedó bajo soberanía de Chile y se fijó la actual frontera terrestre entre ambos países. Resultando, finalmente, que el 28 de agosto de 1929, las autoridades peruanas ingresaron oficialmente a la ciudad de Tacna, restituyéndola a la patria.

Por lo que, cada 28 de agosto, en Tacna se realiza una serie de actos oficiales como desfiles, ceremonias escolares, actividades culturales y la tradicional Procesión de la Bandera, que simboliza fervor patriótico y unidad regional. Además, las familias se reúnen en una de las celebraciones más intensas de fervor patriótico en el país.