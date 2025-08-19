0

¿Cuántos feriados habrá en septiembre 2025 y qué se celebra? Conoce qué dice El Peruano

Revisa el calendario 2025 y conoce si en el siguiente mes de septiembre habrá una fecha cívica que se celebra a nivel nacional, generando un feriado en Perú.

Angie De La Cruz
Conoce si habrá algún feriado a nivel nacional en este mes de septiembre 2025 en Perú.
Conoce si habrá algún feriado a nivel nacional en este mes de septiembre 2025 en Perú. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Para nadie es una sorpresa que este año 2025 está teniendo diversos feriados de manera mensual, por lo que a pocas semanas de culminar agosto, ya existen dudas sobre los días libres que tendrá septiembre, de acuerdo a lo establecido en el diario El Peruano. Por lo que aquí te compartimos toda la información que debes conocer al respecto y organizar tus planes con tiempo.

Feriado: esto es lo que debes cobrar por trabajar en la fecha

Los feriados permiten que la población tenga un descanso dentro de su apretada agenda, asimismo, se genera la suspensión de actividades escolares y atención en las entidades del país. Eso no es todo, ya que si algún trabajador realiza su jornada de manera habitual, tiene el derecho de recibir un pago extra.

¿Habrá feriado en septiembre 2025 en Perú?

Si buscas saber si habrá feriado a nivel nacional en septiembre 2025, te indicamos que no será así. El noveno mes del año no tiene ningún día de descanso por ley; sin embargo, hay días no laborables que benefician exclusivamente al sector público. Conoce cuáles son y si te corresponde.

  • 8 de septiembre se realizan ferias religiosas en Apurímac. Además, se celebra la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas en Abancay, Chincheros y otras localidades del departamento. Ese día es declarado como día festivo no laborable regional.
  • 24 de septiembre: En Piura, se conmemora la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas y es una tradicional festividad local. La Ley N.º 15618 de 1965 establece este día como feriado regional. Aplica solo en Piura.
  • 27 de septiembre: En Trujillo, La Libertad, se celebra el Festival Internacional de la Primavera, y el Gobierno Regional ha decretado ese día como no laborable regional para la provincia de Trujillo.

El 27 de septiembre es día no laborable regional para la provincia de Trujillo.

¿Cuál es el siguiente feriado 2025 y qué se celebra en Perú?

El siguiente feriado nacional en Perú durante 2025 es el sábado 30 de agosto, en honor a Santa Rosa de Lima, la patrona de América, las Filipinas y las Indias. Posteriormente a esta celebración, el miércoles 8 de octubre también habrá un descanso a nivel nacional, en conmemoración del Combate de Angamos, evento clave durante la Guerra del Pacífico en el que murió el héroe nacional, el almirante Miguel Grau.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

