¿Hay feriados y días no laborables en septiembre? Esto se sabe sobre las fechas en el mes

Septiembre de 2025 se presenta como un mes sin feriados ni días no laborables a nivel nacional en el Perú, lo que implica una continuidad laboral para la gran mayoría del país. A diferencia de meses como julio o diciembre, septiembre no incluye días de descanso obligatorio extendidos. Esta característica lo convierte en un periodo ideal para proyectos laborales, académicos o personales sin interrupciones formales.

No obstante, aunque el calendario nacional no contempla feriados, ciertas regiones específicas han declarado días no laborables por celebraciones locales. Estas fechas no implican derechos laborales adicionales como en los feriados nacionales, pero deben ser consideradas por quienes residen o trabajan en esas zonas. A continuación, te contamos los detalles.

Feriados nacionales en septiembre de 2025

Según el calendario oficial del gobierno, en septiembre de 2025 no hay feriados a escala nacional; es decir, no existen días de descanso obligatorio ni con goce remunerado para todo el Perú.

Días no laborables regionales en septiembre de 2025

Aunque no corresponden a feriados nacionales, algunas autoridades regionales han declarado días no laborables, generalmente dirigidos al sector público y, en algunos casos, al privado bajo ciertos acuerdos:

1 de setiembre: Tacna - Centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú.

8 de setiembre: Apurímac (Abancay y alrededores) - Festividad de Nuestra Señora de Cocharcas.

24 de setiembre: Piura - Festividad de la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas; feriado regional establecido por Ley N.º 15618 de 1965.

27 de setiembre: Trujillo (provincia, La Libertad) - Festival Internacional de la Primavera; día no laborable regional.

Estos días son no laborables regionales, aplicables principalmente al sector público, y pueden requerir compensación posterior de las horas no trabajadas. En el sector privado, su aplicación es opcional, dependiendo de acuerdos entre empleadores y trabajadores