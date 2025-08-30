¿Se suspenden las clases escolares a nivel nacional este 01 de septiembre por ser feriado? Esto señala El Peruano

El lunes 1 de setiembre de 2025 ha sido declarado como un día especial en la región de Tacna: se conmemora el Centenario de la Reincorporación de la provincia de Tarata al Perú, un acontecimiento histórico de gran relevancia para la identidad regional, por lo que se generaron grandes dudas alrededor del tema.

El Gobierno Regional de Tacna formalizó esta fecha como feriado regional no laborable compensable para los trabajadores del sector público, mediante la Ordenanza Regional N.º 012‑2025‑CR/GOB.REG.TACNA, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Esta medida implica que quienes laboran en dependencias públicas en todo el departamento podrán tener el día libre, siempre que compensen las horas pendientes en fechas posteriores. Sin embargo, aún muchos esperan que el Ministerio de Educación (Minedu) pueda tener un pronunciamiento sobre si las clases escolares se suspenderán o continuarán con normalidad este día. ¿Qué se sabe?

Feriado regional en Tacna: ¿qué contempla?

La ordenanza declara el 1 de setiembre de 2025 como día no laborable y compensable, exclusivamente para los trabajadores del sector público en la región de Tacna.

El sector privado no está obligado a conceder este día libre, aunque podría hacerlo voluntariamente mediante un acuerdo entre empleadores y trabajadores.

La recuperación de las horas no laboradas deberá efectuarse en plazos posteriores, según lo establecido por cada entidad pública (generalmente en plazos próximos al evento).

La medida es excepcional y única, aplicable solo por el año 2025, como homenaje al centenario de un hito histórico en Tacna. Para años futuros, el feriado requeriría una nueva ordenanza regional.

¿El Minedu ha confirmado la suspensión de clases?

Hasta el momento, no hay una comunicación oficial del Ministerio de Educación sobre la suspensión de actividades escolares el 1 de setiembre en Tacna. La ordenanza regional menciona que los colegios públicos podrían detener sus labores, ya que dependen del sistema administrativo del sector público, pero esa medida depende de la interpretación y disposición final de cada institución educativa.

En resumen, actualmente no existe una directiva oficial nacional que suspenda las clases escolares en colegios públicos de Tacna. No obstante, al ser un día no laborable de carácter compensable a los trabajadores del sector público, los estudiantes estatales también tendrían que aplicar la medida, lo que suspendería las clases.