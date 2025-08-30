0
EN VIVO
Real Madrid vs. Mallorca EN DIRECTO por LaLiga

¿Se suspenden las clases escolares a nivel nacional este 01 de septiembre por ser feriado? Esto señala El Peruano

El feriado de este 1 de septiembre ha causado interrogantes en los padres de familia, quienes esperan conocer si se darán las clases de sus hijos con normalidad.

Daniela Alvarado
Feriado de este 1 de septiembre: consulta si habrá clases
Feriado de este 1 de septiembre: consulta si habrá clases | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

El lunes 1 de setiembre de 2025 ha sido declarado como un día especial en la región de Tacna: se conmemora el Centenario de la Reincorporación de la provincia de Tarata al Perú, un acontecimiento histórico de gran relevancia para la identidad regional, por lo que se generaron grandes dudas alrededor del tema.

Conoce si habrá algún feriado a nivel nacional en este mes de septiembre 2025 en Perú.

PUEDES VER: ¿Cuántos feriados habrá en septiembre 2025 y qué se celebra? Conoce qué dice El Peruano

El Gobierno Regional de Tacna formalizó esta fecha como feriado regional no laborable compensable para los trabajadores del sector público, mediante la Ordenanza Regional N.º 012‑2025‑CR/GOB.REG.TACNA, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Esta medida implica que quienes laboran en dependencias públicas en todo el departamento podrán tener el día libre, siempre que compensen las horas pendientes en fechas posteriores. Sin embargo, aún muchos esperan que el Ministerio de Educación (Minedu) pueda tener un pronunciamiento sobre si las clases escolares se suspenderán o continuarán con normalidad este día. ¿Qué se sabe?

Feriado regional en Tacna: ¿qué contempla?

  • La ordenanza declara el 1 de setiembre de 2025 como día no laborable y compensable, exclusivamente para los trabajadores del sector público en la región de Tacna.
  • El sector privado no está obligado a conceder este día libre, aunque podría hacerlo voluntariamente mediante un acuerdo entre empleadores y trabajadores.
  • La recuperación de las horas no laboradas deberá efectuarse en plazos posteriores, según lo establecido por cada entidad pública (generalmente en plazos próximos al evento).
  • La medida es excepcional y única, aplicable solo por el año 2025, como homenaje al centenario de un hito histórico en Tacna. Para años futuros, el feriado requeriría una nueva ordenanza regional.

¿El Minedu ha confirmado la suspensión de clases?

Hasta el momento, no hay una comunicación oficial del Ministerio de Educación sobre la suspensión de actividades escolares el 1 de setiembre en Tacna. La ordenanza regional menciona que los colegios públicos podrían detener sus labores, ya que dependen del sistema administrativo del sector público, pero esa medida depende de la interpretación y disposición final de cada institución educativa.

En resumen, actualmente no existe una directiva oficial nacional que suspenda las clases escolares en colegios públicos de Tacna. No obstante, al ser un día no laborable de carácter compensable a los trabajadores del sector público, los estudiantes estatales también tendrían que aplicar la medida, lo que suspendería las clases.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Adiós al DNI azul y amarillo: ¿Qué pasará si todavía tienes los documentos con fecha vigente?

  2. Retiro ONP 2025 | Estos serían los afiliados beneficiarios con el posible retiro de hasta S/ 21,400

  3. Adiós al DNI azul | Reniec comparte importante anuncio y lanza campaña para obtener DNI electrónico 3.0

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano