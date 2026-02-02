Corte de agua este 3 de febrero: Sedapal confirma qué distritos serán afectados con la suspensión

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realiza trabajos de limpieza periódicamente en algunas zonas de Lima, por lo cual programa diferentes cortes de agua que son necesarios para que las labores se realicen de manera correcta. Esta vez, un distrito será afectado por la falta del recurso.

La entidad ha determinado que durante este 3 de febrero se suspenderá el servicio en algunas áreas de Ate, lo que pone en alerta a los vecinos, pues se trata de una interrupción que se extenderá por varias horas, dejando a muchos sin poder realizar sus actividades de manera habitual.

El corte iniciará en la madrugada del martes y esto implica que los ciudadanos tendrán que tomar sus respectivas precauciones para evitar ser sorprendidos por la falta de agua. Conoce AQUÍ en qué puntos se dará este corte, el horario y los sectores afectados.

Sedapal anuncia corte de agua este 3 de febrero de 2026 / FOTO: Freepik

¿Qué zonas no tendrán agua este 3 de febrero en Ate?

A.H. El Amauta zona B, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Señor de la Justicia, Asoc. Los Jardines de Noé, Asoc. El Paraíso del Amauta. (Sector 176).

Urb. Santa Rosita II, Asoc. Bello Horizonte, Asoc. Cangara, Asoc. Civil Rabindranath Tagore, Asoc. 2 de Febrero, Asoc. Olivar de Vitarte, Asoc. Los Olivos, Asoc. Porvenir de Vitarte, Asoc. Primavera de Ate, Asoc. Progresista, Asoc. San Juan Bautista, Urb. Barbadillo, Urb. Ceres, Urb. Ceres 2da etapa, Urb. Santa Inés 2da etapa, Urb. Villa Vitarte. (Sector 165).

Horario de corte: De 1:00 a.m. hasta 11:50 p.m. | Motivo: Limpieza de reservorio.

Canales de atención de Sedapal

Los canales de atención de Sedapal para comunicarte en el caso de demora en el retorno del servicio, programación de un corte, información sobre cancelación del recurso o demás preguntas relacionadas, son los siguientes:

En primer lugar está el Aquafono (01) 317-8000 para emergencias y consultas 24/7, luego tenemos su asistente virtual Clarita vía web y WhatsApp, sus redes sociales (Facebook, X, Instagram). Asimismo, se tiene disponible el correo electrónico (sedanet@sedapal.com.pe) y oficinas presenciales para atención personalizada.