Municipalidad de Villa El Salvador ofrece nueva oportunidad laboral: puestos, requisitos y fechas de postulación
Lo vecinos de Villa El Salvador contarán con la opción de postular a este nuevo cargo en la municipalidad. Conoce en qué consiste la labor.
¿Estás en busca de un nuevo trabajo? La Municipalidad de Villa El Salvador ha dado una buena noticia para los ciudadanos que se encuentren sin empleo durante esta temporada, pues ahora podrán acceder a un nuevo puesto laboral en la comuna distrital.
Las autoridades de la entidad municipal anunciaron la información clave sobre esta oportunidad de trabajo, la cual brindará mejores opciones para todos los vecinos interesados en postular al cargo que se oferta. Conoce más datos en torno a ello a continuación.
Convocatoria laboral en Villa El Salvador
Por medio de las redes sociales, se confirmó el compromiso que tiene el municipio con su población, brindando opciones para que se desarrollen en las plazas públicas requeridas, como la actual vacante.
Así pues, los representantes del distrito de Villa El Salvador dieron a conocer que los vecinos y vecinas podrán aspirar a la convocatoria para el puesto de Sereno Chofer, a través de la Subgerencia de Serenazgo.
Oferta laboral permite que ciudadanos postulen hasta el 20 de febrero / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador
"La Municipalidad de Villa El Salvador continúa fortaleciendo el servicio de Serenazgo en beneficio de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas.", se lee en el mensaje compartido a través de la cuenta de Facebook oficial.
¿Hasta cuándo se puede postular al empleo?
La recepción de CV se llevará a cabo en el Central de Monitoreo y Videovigilancia (cruce Av. Central con Av. Bolívar), el plazo límite para presentación de documentos es solo hasta el 20 de febrero.
Requisitos para solicitar el cargo
- Licencia de conducir categoría A-I
- RUC activo y habido
- Certificado de estudios culminados
- No contar con antecedentes policiales, judiciales ni penales
- No registrar multas o sanciones vigentes
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)
