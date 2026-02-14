- Hoy:
Vecinos de Villa María del Triunfo festejan inauguración de nueva obra que facilitará el tránsito
Las autoridades en Villa María del Triunfo confirmaron que ahora los ciudadanos podrán disfrutar de un nuevo proyecto en beneficio de su vida diaria.
La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha confirmado el fin de un proyecto que generaba mucha expectativa entre los ciudadanos, pues desde su planificación se pensó en el aporte que brindaría y en todos los beneficios que aseguró para el distrito.
Desde hace algún tiempo que los vecinos de la zona de Nueva Esperanza habían registrado diversos inconvenientes con el traslado en las calles, ya que las pistas no se encontraban en buen estado, generando molestias tanto para conductores como peatones.
A raíz de esta problemática, las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto y ejecutaron una nueva producción que hoy por fin verá la luz, pues por medio de sus redes sociales anunciaron que está por llegar el evento de la gran inauguración este fin de semana.
Nueva obra en Villa María del Triunfo
Se trata de la construcción de más de 3 kilómetros de pistas nuevas, pavimentadas al 100% con concreto de alta resistencia para garantizar que sean duraderas en favor de la población.
"Con vías renovadas, facilitamos el acceso de servicios, el transporte y el orgullo de vivir en una comunidad que progresa con pasos firmes hacia el desarrollo", se lee en el mensaje comunicado a través de la cuenta oficial de Facebook.
Fecha y horario para la inauguración
- Domingo 15 de febrero
- 10:00 a.m.
- Proyecto Virgen de Lourdes - Nueva Esperanza
