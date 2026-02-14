0
LO ÚLTIMO
Table de posiciones de la Liga 1
EN DIRECTO
Real Madrid vs Real Sociedad

Municipalidad de Villa El Salvador renovará espacio y ofrecerá un ambiente más ordenado para vecinos

Los vecinos de Villa El Salvador han recibido la mejor noticia por parte de las autoridades, pues se confirmó remodelación de visitado lugar.

Daniela Alvarado
Municipalidad de Villa El Salvador anuncia renovación
Municipalidad de Villa El Salvador anuncia renovación | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Las diversas comunas distritales en Lima, se encargan de generar periódicamente obras a favor de su respectiva población. Desde la renovación de calles, hasta la gestión de construcciones, las autoridades se comprometen en ofrecer una buena calidad de vida a cada uno de los ciudadanos.

Sedapal confirma corte de agua este 15 de febrero

PUEDES VER: Sedapal confirma que 8 distritos no tendrán agua este 15 de febrero: zonas y horarios del corte

En este contexto, la Municipalidad de Villa El Salvador decidió anunciar una importante remodelación que ejecutará en una de las vías más concurridas de la zona. Se trata de la Alameda Pando, la cual ahora tendrá una nueva imagen que sorprenderá a los vecinos.

En las próximas semanas, los visitantes de este punto podrán disfrutar de el aspecto renovado que lucirá, ya que se ha confirmado que los representantes de la entidad municipal, realizarán el sembrado de grass natural y la plantación de árboles Meijos y Mioporos.

Municipalidad de Villa El Salvador

Ciudadanos en el distrito podrán visitar el lugar renovado en poco tiempo / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador

Por medio de las redes sociales, la municipalidad reafirmó el respaldo que entrega a la comunidad del distrito y anunció este proyecto con 'bombos y platillos'. "¡Vecinos y vecinas! Muy pronto la Alameda Pando lucirá un nuevo rostro gracias a los trabajos de remodelación integral que estamos ejecutando, reafirmando nuestro compromiso con la recuperación de espacios públicos.", se lee en parte de le mensaje.

De acuerdo a lo que indica su publicación, el pasado 12 de febrero se comenzó con la refacción de los sardineles, como parte clave de una intervención progresiva que se irá desarrollando durante este periodo.

Al instante de haberse hecho el anuncio en la plataforma oficial de Facebook de la entidad, los usuarios mostraron su aprobación con una reacción en el carrete de imágenes que muestra a los trabajadores llevando a cabo su labor en la mencionada calle.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: ¿Pronabec confirmó la fecha de publicación? Revisa lo último

  2. Resultados Examen de Admisión Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I: ver puntaje y lista de ingresantes

  3. Más de 5 distritos sin agua este 14 de febrero: Sedapal confirma corte del servicio hasta por 8 horas

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano