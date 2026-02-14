Municipalidad de Villa El Salvador renovará espacio y ofrecerá un ambiente más ordenado para vecinos

Las diversas comunas distritales en Lima, se encargan de generar periódicamente obras a favor de su respectiva población. Desde la renovación de calles, hasta la gestión de construcciones, las autoridades se comprometen en ofrecer una buena calidad de vida a cada uno de los ciudadanos.

En este contexto, la Municipalidad de Villa El Salvador decidió anunciar una importante remodelación que ejecutará en una de las vías más concurridas de la zona. Se trata de la Alameda Pando, la cual ahora tendrá una nueva imagen que sorprenderá a los vecinos.

En las próximas semanas, los visitantes de este punto podrán disfrutar de el aspecto renovado que lucirá, ya que se ha confirmado que los representantes de la entidad municipal, realizarán el sembrado de grass natural y la plantación de árboles Meijos y Mioporos.

Ciudadanos en el distrito podrán visitar el lugar renovado en poco tiempo / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador

Por medio de las redes sociales, la municipalidad reafirmó el respaldo que entrega a la comunidad del distrito y anunció este proyecto con 'bombos y platillos'. "¡Vecinos y vecinas! Muy pronto la Alameda Pando lucirá un nuevo rostro gracias a los trabajos de remodelación integral que estamos ejecutando, reafirmando nuestro compromiso con la recuperación de espacios públicos.", se lee en parte de le mensaje.

De acuerdo a lo que indica su publicación, el pasado 12 de febrero se comenzó con la refacción de los sardineles, como parte clave de una intervención progresiva que se irá desarrollando durante este periodo.

Al instante de haberse hecho el anuncio en la plataforma oficial de Facebook de la entidad, los usuarios mostraron su aprobación con una reacción en el carrete de imágenes que muestra a los trabajadores llevando a cabo su labor en la mencionada calle.