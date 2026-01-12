COAR 2026 inició: LINK para inscribirse al proceso de admisión y requisitos para postular

El Ministerio de Educación (Minedu) dio inicio al proceso de admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026, dirigido a estudiantes con alto rendimiento académico de instituciones públicas del país. Desde este lunes 12 al 30 de enero, los interesados podrán postular mediante la página web: admisioncoar.minedu.gob.pe, pero para ello deben cumplir determinados requisitos.

Admisión COAR 2026: Link oficial para inscribirse

Las madres y padres de familia, tutores legales o apoderados pueden inscribir a los postulantes al Proceso Único de Admisión (PUA) en la plataforma de los COAR. Para ello necesitarán colocar información como datos generales del adulto responsable y del estudiante, además, se deberá elegir la sede a nivel nacional.

LINK para inscribirse a los COAR 2026: dale clic aquí

Inscríbete al proceso de admisión COAR 2026 mediante la página web.

Mediante la Resolución Viceministerial N.° 007-2026-MINEDU se aprobaron las bases del Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento del país, y en el documento se establecieron los requisitos que deben cumplir los estudiantes para postular a una de las 2,650 vacantes.

Requisitos para postular al COAR 2026

Para postular al COAR 2026 a través del proceso de admisión, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad. Conoce cuáles son:

Haber culminado el 1.° y 2.° grado de secundaria en una institución educativa pública y estar apto para iniciar el 3.° grado de secundaria en el año 2026.

Haber ocupado uno de los diez primeros puestos en 1.° grado de secundaria o haber sido ganadores en la etapa nacional, durante el 1.° grado de secundaria (2024) o en 2.° grado de secundaria (2025), de uno de los concursos educativos o juegos escolares del Minedu.

Contar con nacionalidad peruana o, en el caso de ser de nacionalidad extranjera, contar con los documentos exigidos.

Tener como máximo 15 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2026.

Contar con la autorización del padre o madre de familia, tutor o apoderado legal, registrada en la ficha de inscripción para postular.

Cronograma del proceso de admisión COAR 2026

Revisa las fechas claves del Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto (COAR) y mantente al tanto de la publicación de resultados, para saber si pasas a las siguientes etapas. ¡Muchos éxitos!

Inscripción virtual: 12 al 30 de enero de 2026.

12 al 30 de enero de 2026. Publicación de postulantes aptos: 2 de febrero de 2026.

2 de febrero de 2026. Recepción y atención de reclamos (inscripción): 3 y 4 de febrero de 2026.

3 y 4 de febrero de 2026. Evaluación – Fase I (habilidades cognitivas): 8 de febrero de 2026.

8 de febrero de 2026. Resultados de la Fase I: 17 de febrero de 2026.

17 de febrero de 2026. Evaluación – Fase II (habilidades socioemocionales y entrevista personal): del 21 al 23 de febrero de 2026.

del 21 al 23 de febrero de 2026. Resultados finales y asignación de vacantes: 2 al 7 de marzo de 2026.

2 al 7 de marzo de 2026. Proceso de matrícula: 3 al 31 de marzo de 2026.

¿Cuáles son las sedes COAR a nivel nacional?

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) cuentan con 25 sedes a nivel nacional y se ubican en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.