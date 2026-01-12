- Hoy:
COAR 2026 inició: LINK para inscribirse al proceso de admisión y requisitos para postular
Te compartimos el enlace oficial y requisitos para que puedas postular al Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). ¡Éxitos!
El Ministerio de Educación (Minedu) dio inicio al proceso de admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026, dirigido a estudiantes con alto rendimiento académico de instituciones públicas del país. Desde este lunes 12 al 30 de enero, los interesados podrán postular mediante la página web: admisioncoar.minedu.gob.pe, pero para ello deben cumplir determinados requisitos.
Admisión COAR 2026: Link oficial para inscribirse
Las madres y padres de familia, tutores legales o apoderados pueden inscribir a los postulantes al Proceso Único de Admisión (PUA) en la plataforma de los COAR. Para ello necesitarán colocar información como datos generales del adulto responsable y del estudiante, además, se deberá elegir la sede a nivel nacional.
- LINK para inscribirse a los COAR 2026: dale clic aquí
Inscríbete al proceso de admisión COAR 2026 mediante la página web.
Mediante la Resolución Viceministerial N.° 007-2026-MINEDU se aprobaron las bases del Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento del país, y en el documento se establecieron los requisitos que deben cumplir los estudiantes para postular a una de las 2,650 vacantes.
Requisitos para postular al COAR 2026
Para postular al COAR 2026 a través del proceso de admisión, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad. Conoce cuáles son:
- Haber culminado el 1.° y 2.° grado de secundaria en una institución educativa pública y estar apto para iniciar el 3.° grado de secundaria en el año 2026.
- Haber ocupado uno de los diez primeros puestos en 1.° grado de secundaria o haber sido ganadores en la etapa nacional, durante el 1.° grado de secundaria (2024) o en 2.° grado de secundaria (2025), de uno de los concursos educativos o juegos escolares del Minedu.
- Contar con nacionalidad peruana o, en el caso de ser de nacionalidad extranjera, contar con los documentos exigidos.
- Tener como máximo 15 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2026.
- Contar con la autorización del padre o madre de familia, tutor o apoderado legal, registrada en la ficha de inscripción para postular.
Cronograma del proceso de admisión COAR 2026
Revisa las fechas claves del Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto (COAR) y mantente al tanto de la publicación de resultados, para saber si pasas a las siguientes etapas. ¡Muchos éxitos!
- Inscripción virtual: 12 al 30 de enero de 2026.
- Publicación de postulantes aptos: 2 de febrero de 2026.
- Recepción y atención de reclamos (inscripción): 3 y 4 de febrero de 2026.
- Evaluación – Fase I (habilidades cognitivas): 8 de febrero de 2026.
- Resultados de la Fase I: 17 de febrero de 2026.
- Evaluación – Fase II (habilidades socioemocionales y entrevista personal): del 21 al 23 de febrero de 2026.
- Resultados finales y asignación de vacantes: 2 al 7 de marzo de 2026.
- Proceso de matrícula: 3 al 31 de marzo de 2026.
¿Cuáles son las sedes COAR a nivel nacional?
Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) cuentan con 25 sedes a nivel nacional y se ubican en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
