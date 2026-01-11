Contratación de Auxiliares de Educación 2026: MINEDU anuncia requisitos, modalidades y cómo postular

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) ha dado a conocer novedades sobre el proceso de contratación para trabajadores del sector público, específicamente para quienes buscan postular al cargo de auxiliar en colegios públicos. El proceso de inscripción inicia este lunes 12 de enero y es clave tener en cuenta algunos datos antes de postular.

Con esta gestión, la entidad se encarga de comprobar que todos los profesionales interesados puedan cumplir con los requisitos que se solicitan y además que tengan el nivel adecuado para desarrollarse correctamente en el cargo que se está proponiendo.

Fechas para convocatoria de MINEDU

Inscripción: desde el 12 al 16 de enero.

Publicación final de plazas: 9 de enero.

Resultados finales de contratación: 4 de febrero del 2026.

¿Cómo postular?

Primero descarga y lee la norma técnica (RVM N.° 158 -2025-MINEDU) que regula el proceso, AQUÍ: https://bit.ly/ContratacionAuxiliares2026

Ahora verifica el cronograma regional y la publicación de plazas de la UGEL a la que desees

postular.

postular. Luego prepara tu expediente con estos documentos:

Solicitud en la que indicas el nivel y modalidad al cual postulas.

Los anexos 6, 7, 8, 9 y 12 de la norma, impresos, con tu firma y huella dactilar en cada uno.

Copia simple de los documentos que acrediten los criterios de evaluación señalados en el

anexo 4.

anexo 4. Propuesta del director si se trata de una IE por convenio (visto bueno ODEC); o propuesta del

gestor o director si la IE es gestionada por otros sectores.

gestor o director si la IE es gestionada por otros sectores. En el caso que corresponda, certificado o resolución de discapacidad, o documento que

acredite la condición de licenciado de las fuerzas armadas, o deportista calificado de alto nivel,

o por ser joven (hasta 29 años) con experiencia técnica o profesional en el sector público.

acredite la condición de licenciado de las fuerzas armadas, o deportista calificado de alto nivel, o por ser joven (hasta 29 años) con experiencia técnica o profesional en el sector público. Finalmente presenta tu expediente por la mesa de partes de la UGEL en la que deseas postular.

¿Quiénes pueden postular a la plaza de auxiliar, según MINEDU?

Para poder ser parte del grupo de candidatos, es necesario haber terminado la carrera de Educación, como mínimo, el sexto ciclo de estudios pedagógicos o universitarios, de acuerdo al nivel y la modalidad del puesto.

Requisitos para calificar al puesto de auxiliar

Acreditar estudios superiores requeridos por cada nivel o modalidad educativa

Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la función de auxiliar de educación.

Tener menos de 70 años de edad al momento de postular.

Modalidades de contratación para auxiliares

Contratación por evaluación de expedientes: Si lo postulantes cumplen los requisitos, entonces estarán dentro del listado de participantes aptos y no aptos. Quienes aprueben, pasarán a la evaluación de expedientes, y tendrán la opción de ser asignados en las plazas vacantes que han sido ofertadas. En el caso de que se genere una plaza vacante hasta 30 días, se cubrirá según orden de mérito.