¡Atención, afiliado! AFP da ultimátum: este el PLAZO FINAL para hacer rectificación de retiro y cobrar hasta S/22.000

¡Se acaba el tiempo! Aunque en un inicio la fecha para solicitar el retiro de AFP era el 18 de enero, lo cierto es que tuvo una pequeña extensión que benefició a los usuarios, pues muchos confiaron en que aún tenían más tiempo para poder acceder a su respectivo registro. Sin embargo, la fecha límite está a punto de llegar.

Durante este mes de enero, los ciudadanos tuvieron la opción de poder pedir no solo su desembolso como tal, sino también la rectificación del mismo para tener la oportunidad de obtener más dinero de sus fondos, solo si es que estos no habían llegado al máximo de 4UIT (s/.22.000) en el primer abono realizado.

En este marco, es necesario tener presente que hasta el momento sí se puede registrar la instancia para ambos procesos, ya sea primera o segunda solicitud. Pero, ¿hasta cuándo está disponible la opción en la plataforma web? AQUÍ te contamos lo que debes saber.

¿Cuál es el plazo límite para solicitar el retiro de AFP?

El proceso solo estará habilitado hasta el lunes 19 de enero en el horario de 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Luego de esto, ya no se podrán sacar más dinero de las cuentas, a menos que se vuelva a admitir una ley vigente en relación a ello.

¿Por qué ahora el monto de retiro AFP ha incrementado?

Todo lo vinculado a esta subida de cifra para el desembolso de AFP, tiene origen en el aumento de la UIT, la cual cambió de de S/ 5.350 en 2025 a S/5.500 en 2026.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el segundo retiro de AFP?

La rectificación en las entidades de AFP solo se puede realizar si es que se cumplen algunas condiciones clave. AQUÍ te dejamos los datos que debes tomar en cuenta: