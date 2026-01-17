- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
ÚLTIMO DÍA para rectificación de AFP es este 19 de enero: LINK de Integra, Habitat, Profuturo y Prima
El proceso de retiro de AFP está llegando a su fin tras casi tres meses activo en beneficio de los afiliados. Revisa cómo realizarlo antes del plazo límite.
¡Plazo se va terminando! Afiliados a las AFP solo tienen hasta el próximo lunes 19 de enero de 2026 para poder realizar la rectificación de sus retiros en su respectivas entidades, ya sea Integra, Habitat, Profuturo o Prima, según lo que indique su registro de usuario.
PUEDES VER: Serenata de Lima: ¿la municipalidad confirmó nueva fecha tras la suspensión por muerte de trabajadores de EMAPE?
Miles de ciudadanos están a la expectativa de completar el proceso de manera correcta para poder recibir el pago en el plazo de 30 días que se ha programado para los desembolsos. Frente a ello, es importante tener en cuenta los pasos a seguir y los LINKS oficiales para cada una de las administradoras.
Sin embargo, antes de poder efectuar la rectificación, se requiere cumplir con algunas condiciones, en especial una de ellas: no haber solicitado más de 4UIT (s/.22.000) en el primer trámite de retiro de AFP. A continuación te dejamos la información que necesitas.
¿Por qué el monto de retiro de AFP aumentó?
Antes el monto para desembolsar era de 21,400 soles en 2025, pues la UIT tenía el valor de 5,350 soles. No obstante, ahora en 2026 el valor de la UIT es de 5,500 soles por lo cual, la cifra varió y fue se incrementó a 22,000 soles.
LINK para segunda solicitud AFP 2026
- AFP Integra: ingresa a la agencia digital por app o web y entrar a la opción disponible: https://agenciadigital.afpintegra.pe/
- AFP Habitat: aquí solo se debe entrar mismo link: https://retiro.afphabitat.com.pe/
- Prima AFP: Se puede realizar a través de su Agencia Virtual, en "Mis trámites" y en el apartado "Otros" se puede ver la opción "Segunda solicitud de retiro de hasta cuatro UIT"
- Profuturo AFP: en este caso, el procedimiento solo se puede pedir por el libro de reclamaciones: https://enlinea.profuturo.com.pe/libro-reclamaciones#/
¿En qué horarios se puede realizar la solicitud para retiro de AFP?
La fuentes oficiales de las AFP, confirmaron que la opción para el registro únicamente está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto feriados.
- 1
Municipalidad de Lima inició construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores
- 2
Corte de agua en Lima este 16 y 17 de enero: distritos no tendrán agua hasta por 12 horas consecutivas
- 3
Resultados examen de admisión descentralizado UNALM 2026- I: revisa lista de ingresantes y tu puntaje obtenido
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90