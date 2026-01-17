ÚLTIMO DÍA para rectificación de AFP es este 19 de enero: LINK de Integra, Habitat, Profuturo y Prima

¡Plazo se va terminando! Afiliados a las AFP solo tienen hasta el próximo lunes 19 de enero de 2026 para poder realizar la rectificación de sus retiros en su respectivas entidades, ya sea Integra, Habitat, Profuturo o Prima, según lo que indique su registro de usuario.

Miles de ciudadanos están a la expectativa de completar el proceso de manera correcta para poder recibir el pago en el plazo de 30 días que se ha programado para los desembolsos. Frente a ello, es importante tener en cuenta los pasos a seguir y los LINKS oficiales para cada una de las administradoras.

Sin embargo, antes de poder efectuar la rectificación, se requiere cumplir con algunas condiciones, en especial una de ellas: no haber solicitado más de 4UIT (s/.22.000) en el primer trámite de retiro de AFP. A continuación te dejamos la información que necesitas.

¿Por qué el monto de retiro de AFP aumentó?

Antes el monto para desembolsar era de 21,400 soles en 2025, pues la UIT tenía el valor de 5,350 soles. No obstante, ahora en 2026 el valor de la UIT es de 5,500 soles por lo cual, la cifra varió y fue se incrementó a 22,000 soles.

LINK para segunda solicitud AFP 2026

AFP Integra: ingresa a la agencia digital por app o web y entrar a la opción disponible: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

ingresa a la agencia digital por app o web y entrar a la opción disponible: https://agenciadigital.afpintegra.pe/ AFP Habitat: aquí solo se debe entrar mismo link: https://retiro.afphabitat.com.pe/

aquí solo se debe entrar mismo link: https://retiro.afphabitat.com.pe/ Prima AFP: Se puede realizar a través de su Agencia Virtual, en "Mis trámites" y en el apartado "Otros" se puede ver la opción "Segunda solicitud de retiro de hasta cuatro UIT"

Se puede realizar a través de su Agencia Virtual, en "Mis trámites" y en el apartado "Otros" se puede ver la opción "Segunda solicitud de retiro de hasta cuatro UIT" Profuturo AFP: en este caso, el procedimiento solo se puede pedir por el libro de reclamaciones: https://enlinea.profuturo.com.pe/libro-reclamaciones#/

¿En qué horarios se puede realizar la solicitud para retiro de AFP?

La fuentes oficiales de las AFP, confirmaron que la opción para el registro únicamente está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto feriados.