Bono Escolaridad 2026, cronograma completo para enero: pagos inician este miércoles 21

El pago del Bono Escolaridad ya se anunció para este 2026 y miles de padres de familia se encuentran esperando el pago correspondiente que servirá para cubrir gastos relacionados al inicio de clases, el cual ha sido programado para el próximo lunes 16 de marzo en colegios públicos.

El popular incentivo está valorizado en 400 soles y solo algunos de los trabajadores del sector pueden acceder, ya que para esto se hace un listado oficial que selecciona a los que recibirán el dinero, adicionado al cronograma, en el cual se puede verificar si estás dentro de los beneficiarios o no.

Bono Escolaridad se paga para solventar gastos de inicio de año lectivo en 2026 / FOTO: MINEDU

¿Cuándo inicia el pago del Bono Escolaridad 2026?

De acuerdo a información del Banco de la Nación, a partir del 21 de enero, se ha anunciado que los colaboradores del Estado podrán empezar a cobrar sus sueldos respectivos al mes, y además, el monto por el respaldo escolar.

Cronograma oficial del Bono Escolaridad 2026

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 21 de enero

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 22 de enero

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 23 de enero

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 26 de enero.

¿Quiénes reciben el Bono Escolaridad en junio 2026?

Este pago se abona por única vez en la planilla de pagos del mes de enero. Sin embargo, los profesores y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley n.º 29944, perciben el dinero en la planilla del mes de junio de 2026.

Calendario escolar 2026 de MINEDU

Revisa AQUÍ el calendario 2026 para los plazos en los que se realizarán las clases escolares este año, y además, se incluyen los bloques de gestión programados.