Bono Escolaridad 2026: ¿Cuándo se paga el subsidio de 400 soles a docentes contratados y auxiliares?

El Bono Escolaridad en el Perú es uno de los subsidios más importantes que ahora se viene entregando como parte del respaldo desde el Estado hacia los trabajadores que tienen hijos en etapa escolar y se preparan para el nuevo inicio de año lectivo, el cual está programado para el próximo 16 de marzo.

De acuerdo a lo que han confirmado las autoridades correspondientes, el popular apoyo está valorizado en 400 soles, y aunque se viene pagando ya en algunos cargos, lo cierto es que todavía falta considerar el depósito de todos los docentes contratados y auxiliares

La programación del depósito se inició el pasado miércoles 21 de enero y terminó el día 26, esto para algunos funcionarios, servidores públicos, personal de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú y personal de salud bajo determinados Decretos de Ley. ¿Cuándo se paga a los faltantes?

El Bono Escolaridad se paga para ayudar a los padres de familia con gastos de inicio de año escolar / FOTO: MINEDU

Cronograma de pago en enero 2026 para Bono Escolaridad

Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), PCM, MTC, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Midagri, Minem.

Jueves 22 de enero: Ministerio del Interior, Midis, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo.

Viernes 23 de enero: Ministerio de Salud, MIMP, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo, Reniec.

Lunes 26 de enero: Ministerio de la Producción, Relaciones Exteriores, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

¿Cuándo se paga el Bono Escolaridad a los docentes contratados y auxiliares?

En el caso de los docentes contratados y auxiliares de educación, esta ayuda financiera por escolaridad no se entrega en enero, sino que todavía se debe esperar a la planilla de junio de 2026, siendo solo una excepción.

Calendario escolar de MINEDU para año escolar 2026