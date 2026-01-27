0

Bono Escolaridad 2026: ¿Cuándo se paga el subsidio de 400 soles a docentes contratados y auxiliares?

El pago por escolaridad se entrega durante el mes de enero para algunos trabajadores, pero otros deberán esperar unos meses más para que sea efectuado.

Daniela Alvarado
Bono Escolaridad 2026: revisa el cronograma de pagos
Bono Escolaridad 2026: revisa el cronograma de pagos | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El Bono Escolaridad en el Perú es uno de los subsidios más importantes que ahora se viene entregando como parte del respaldo desde el Estado hacia los trabajadores que tienen hijos en etapa escolar y se preparan para el nuevo inicio de año lectivo, el cual está programado para el próximo 16 de marzo.

¿Marcha contra José Jerí generará paro este 28 de enero?

PUEDES VER: ¿Paro nacional este miércoles 28 de enero en Lima y Callao? Lo último sobre la marcha confirmada contra José Jerí

De acuerdo a lo que han confirmado las autoridades correspondientes, el popular apoyo está valorizado en 400 soles, y aunque se viene pagando ya en algunos cargos, lo cierto es que todavía falta considerar el depósito de todos los docentes contratados y auxiliares

La programación del depósito se inició el pasado miércoles 21 de enero y terminó el día 26, esto para algunos funcionarios, servidores públicos, personal de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú y personal de salud bajo determinados Decretos de Ley. ¿Cuándo se paga a los faltantes?

Bono Escolaridad

El Bono Escolaridad se paga para ayudar a los padres de familia con gastos de inicio de año escolar / FOTO: MINEDU

Cronograma de pago en enero 2026 para Bono Escolaridad

  • Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), PCM, MTC, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Midagri, Minem.
  • Jueves 22 de enero: Ministerio del Interior, Midis, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo.
  • Viernes 23 de enero: Ministerio de Salud, MIMP, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo, Reniec.
  • Lunes 26 de enero: Ministerio de la Producción, Relaciones Exteriores, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

¿Cuándo se paga el Bono Escolaridad a los docentes contratados y auxiliares?

En el caso de los docentes contratados y auxiliares de educación, esta ayuda financiera por escolaridad no se entrega en enero, sino que todavía se debe esperar a la planilla de junio de 2026, siendo solo una excepción.

Calendario escolar de MINEDU para año escolar 2026

  • 2 semanas de gestión (2 al 13 de marzo)
  • 9 semanas de clases (16 de marzo al 15 de mayo)
  • 1 semana de gestión (18 al 22 de mayo)
  • 9 semanas de clases (25 de mayo al 24 de julio)
  • 2 semanas de gestión (27 de julio al 7 de agosto)
  • 9 semanas de clases (10 de agosto al 9 de octubre)
  • 1 semana de gestión (12 al 16 de octubre)
  • 9 semanas de clases (19 de octubre al 18 de diciembre)
  • 2 semanas de gestión (21 al 31 de diciembre)
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Bono Escolaridad 2026: así puedes VERIFICAR si estás entre los beneficiarios de los 400 soles

  2. Bono de 820 soles: Consulta con DNI si estás afiliado y si cobrarás el subsidio en 2025

  3. Bono para madres de familia en Perú, septiembre 2025: en qué consiste, cómo cobrar y desde cuándo se paga

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bonos y Subsidios

Estados Unidos

Fútbol Peruano