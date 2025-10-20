0
Aumento del bono por escolaridad: ¿qué se sabe sobre el nuevo incremento del beneficio a 1,130 soles?

Si el Congreso de la República aprueba esta iniciativa, diversos peruanos podrán cobrar un beneficio económico de 1,130 soles en el 2026.

Roxana Aliaga
El bono escolaridad es uno de los más esperados del 2026
El bono escolaridad es uno de los más esperados del 2026 | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
El bono escolaridad es uno de los apoyos económicos más populares del país, porque se entrega dos veces al año y solo está dirigido a los trabajadores del sector público. Normalmente, este beneficio monetario tiene un monto de 400, pero para el 2026, tendría un cambio.

El Congreso de la República está evaluando un proyecto de ley que busca incrementar este apoyo monetario. La iniciativa fue presentada por Segundo Toribio Montalvo, congresista de Perú Libre, y busca que el monto se eleve a 1,130 soles.

bono escolaridad

El Bono Escolaridad tendría un aumento para el 2026.

Si el parlamento llega a aprobar esta iniciativa, los profesores y auxiliares recibirán casi el triple porciento del popular beneficio. La medida busca mejorar las bonificaciones que recibe este sector, así como reducir las brechas salariales.

"En la práctica, los aguinaldos y la escolaridad equivalen hoy a menos de la mitad de lo que representaban hace 15 o 20 años en términos de la canasta básica", indica el documento.

¿Cuándo se pagaría el bono escolaridad 1,130 soles?

Si el Congreso de la República aprueba la iniciativa impulsada por la bancada de Perú Libre, el incremento entraría en vigor con el Presupuesto Público 2026, esto generaría un cambio significativo en la política salarial.

Roxana Aliaga
