Bono 500 soles este 2025: ¿Hay un LINK de consulta del beneficio económico?

El incendio de gran magnitud en Pamplona Alta dejó a miles de ciudadanos sin hogar. Al lugar asistieron autoridades del Estado peruano, quienes aseguraron que los damnificados serán apoyados al 100%.

En su momento, el ministro de vivienda, Durich Whittembury, dio a conocer que se entregará el bono de arrendamiento, este beneficio económico es equivalente a 500 soles y solo está dirigido a los ciudadanos que no tiene un hogar digno para habitar.

"Nuestra prioridad será recopilar la información necesaria para la distribución de estos bonos de arrendamiento en situaciones de emergencia", comentó el titular de la cartera. Recordemos que este beneficio se entrega de manera mensual durante dos años.

Bono 500 soles: Requisitos para cobrarlo

A continuación, podrás conocer cuáles son los requisitos que debes cumplir para poder cobrar el subsidio económico de 500 soles que entrega el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Estar empadronado por la municipalidad distrital. (El registro se habilitará en los próximos días)

Vivienda calificada como colapsada e inhabitable.

Ser dueño de la vivienda, no inquilino ni guardián.

Ningún miembro de la familia debe tener otra vivienda en la misma región.

El Bono 500 soles lo entrega el Ministerio de Vivienda.

Bono 500 soles: ¿Hay un LINK de consulta?

El bono 500 soles no tiene un LINK de consulta, porque este beneficio económico se entrega mediante un empadronamiento y evaluación a cargo de las autoridades correspondientes. Si tienes alguna consulta puedes comunicarte al número 01 - 2117930 Anexos 2708 / 2714 / 2729.