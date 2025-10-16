Bono 820 soles: requisitos, beneficiarios y cómo cobrarlo este 2025

Gran parte de la población busca conocer si el Estado peruano está entregando diversos beneficios económicos a la población este 2025. Sin embargo, muchos desconocen que el Seguro Social de Salud (EsSalud) viene entregando una subvención monetaria de 820 soles.

Para poder acceder apoyo, la población tiene que estar asegurada a EsSalud y haberse convertido en padres hace poco tiempo. Si desconoces cómo acceder al beneficio y cuáles son los requisitos, entonces tienes que revisar las próximas líneas.

Bono 820 soles: Requisitos

El Seguro Social de Salud dispuso una serie de requisitos para que los ciudadanos pueden solicitar el Bono 820 soles, popularmente conocido como el Bono Lactancia.

Contar con tres meses de aportación consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendarios anteriores al mes del nacimiento.

Tener un vínculo laboral al momento del nacimiento.

La mamá del menor debe estar inscrito como 'derechohabiente' del asegurado titular.

Si la madre del lactante no es asegurada titular, deberá estar inscrita en EsSalud.

El Bono EsSalud es uno de los más populares del 2025.

¿Quiénes pueden acceder al Bono 820 soles?

Los ciudadanos que se han convertido en padres deben saber que el Bono 820 soles solo tendrá un plazo de 98 días para solicitar el beneficio económico, el plazo es ampliable hasta 6 meses desde el nacimiento de su hijo. En caso de partos múltiples se le agregan 30 días más.

¿Cómo cobrar el Bono 820 soles?

Las personas deben saber que el Bono 820 soles se puede cobrar por el Banco BBVA Continental. Los beneficiarios deben presentar una copia del formulario 8011 y su Documento de Identidad (DNI). Si tienes alguna consulta, puedes comunicarte al número de teléfono 4100000 anexos 10203 - 10320.