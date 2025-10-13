Confirman pago del Bono 500 soles: ¿quiénes pueden cobrar el nuevo subsidio económico?

Un incendio de grandes proporciones generó que diversas personas se quedarán sin viviendas en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. El siniestro dejó daños materiales, por ello, cientos de ciudadanos están viviendo temporalmente en carpas que dispuesto el Estado peruano.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, indicó que se entregará el Bono de Arrendamiento a las familias damnificadas. "Lo primero que vamos a hacer es levantar la información para la entrega de bonos de arrendamiento para emergencias", comentó.

Bono 500 soles: ¿Quiénes pueden cobrar el subsidio?

Según la información que brinda la página web del Estado peruano, el Bono BAE de 500 soles se entrega a las familias que han perdido sus viviendas a consecuencias de desastres naturales o situaciones de emergencia como incendios.

El Bono 500 soles solo será cobrado por los damnificados.

Bono 500 soles: ¿Cuáles son los requisitos para cobrarlo?

A continuación, podrás conocerás cuáles son los requisitos que debes cumplir para acceder al pago del Bono BAE de 500 soles. ¡Toma nota, porque puedes ser uno de los beneficiarios!

Estar empadronado por la municipalidad distrital. (El registro se habilitará en los próximos días)

Vivienda calificada como colapsada e inhabitable.

Ser dueño de la vivienda, no inquilino ni guardián.

Ningún miembro de la familia debe tener otra vivienda en la misma región.

Se debe tener en cuenta que el pago del Bono 500 soles es de manera mensual por un periodo de hasta dos años. Si tienes alguna consulta puedes comunicarte al número 01 - 2117930 Anexos 2708 / 2714 / 2729.