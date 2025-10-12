- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Com. Unidos
- River Plate vs Sarmiento
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Bono 820 soles: Consulta con DNI si estás afiliado y cómo cobrar el subsidio económico
Este beneficio económico es uno de los más populares de los últimos meses y AQUÍ podrás conocer si te corresponde cobrar los 820 soles este 2025.
Gran parte de la población desconoce que actualmente se está entregando el Bono 820 soles. Este beneficio económico está a cargo del Seguro Social de Salud, por ende, solo las personas que están afiliadas pueden acceder a este apoyo monetario.
El beneficio económico es popularmente conocido como Bono Lactancia y se entrega de manera exclusiva a las personas que se han convertido en padres hace poco tiempo. A continuación, te diremos cómo cobrarla y si estás afiliado a EsSalud.
Bono 820 soles: ¿Quiénes son los beneficiarios?
El Bono 820 soles cuenta con una serie de requisitos. Por ello, EsSalud dispuso una serie de requisitos para cobrar este apoyo económico de lactancia. ¡Toma nota!
- Tener tres meses de aportación consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendarios anteriores al mes del nacimiento.
- Contar con un vínculo laboral al momento del nacimiento.
- La madre del menor debe estar inscrito como 'derechohabiente' del asegurado titular.
- Si la mamá del lactante no es asegurada titular, deberá estar inscrita en EsSalud.
El Bono 820 soles es uno de los más populares del 2025.
Consulta si estás afiliada a EsSalud
Si quieres solicitar el Bono Lactancia de 820 soles debes saber si estar afiliado al Seguro Social de Salud (EsSalud). A continuación, te diremos los pasos que debes seguir para realizar la consulta gratis.
- Ingresa a este LINK
- Selecciona una de las opciones; asegurado, representante empresa, derecho habiente
- Ingresa tu número de DNI
- Digita tu código verificador
- Finalmente, clic en 'Iniciar sesión'.
¿Cómo cobrar el Bono 820 soles?
Los beneficiarios del subsidio por lactancia pueden cobrar el Bono 820 soles por cualquier agencia del Banco BBVA Continental, presentando una copia del formulario 8011 y su Documento de Identidad (DNI). Si tienes alguna consulta, no dudes en comunicarte al teléfono 4100000 anexos 10203 - 10320.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50