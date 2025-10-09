- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Miguel Ángel Russo
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Minedu
Bono 820 soles: Consulta y verifica AQUÍ si te corresponde cobrar el subsidio económico
Miles de ciudadanos han sido beneficiados con el pago del Bono 820 soles y AQUÍ podrás conocer si eres uno de los beneficiarios del 2025.
El Bono 820 soles es uno de los beneficios económicos que entrega desde que inició el 2025, pero gran parte de la población desconoce cómo acceder al apoyo monetario que es habilitado por el Seguro Social de Salud (EsSalud). Para cobrar el monto de 820 soles, los ciudadanos deben cumplir ciertos requisitos.
PUEDES VER: ¿Bono Mujer 2025 tiene LINK de consulta? Esto se sabe sobre el enlace que circula en redes
Bono 820 soles: ¿Quiénes reciben el beneficio?
El Bono 820 soles está destinado a los ciudadanos que están afiliados a EsSalud que se han convertido en padres hace poco tiempo. Si eres asegurado y tu bebé acaba de nacer, entonces no dudes en presentar tu solicitud.
Las personas que tiene hijos podrán cobrar el Bono 820 soles.
Consulta si recibirás el bono 820 soles
Para poder acceder al Bono 820 soles debes cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto el Seguro Social de Salud. A continuación, podrás conocer los puntos que debes cumplir para cobrar el beneficio económico.
- Contar con tres meses de aportación consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendarios anteriores al mes del nacimiento.
- Tener un vínculo laboral al momento del nacimiento.
- La mamá del menor debe estar inscrito como 'derechohabiente' del asegurado titular.
- Si la madre del lactante no es asegurada titular, deberá estar inscrita en EsSalud.
Los padres de familia deben tener en cuenta que tienen un plazo de 98 días, ampliable hasta 6 meses desde el nacimiento de su hijo, para acceder al cobro de los 820 soles. En caso de partos múltiples, se otorga una extensión adicional de 30 días.
¿Cómo saber si estoy en EsSalud?
El Seguro Social de Salud ha creado una página web para que los ciudadanos pueden consultar que están afiliados y puedan solicitar el bono 820 soles.
- Ingresa a este LINK
- Selecciona una de las opciones; asegurado, representante empresa, derecho habiente
- Ingresa tu número de DNI
- Digita tu código verificador
- Finalmente, clic en 'Iniciar sesión'.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50