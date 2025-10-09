Bono 820 soles: Consulta y verifica AQUÍ si te corresponde cobrar el subsidio económico

El Bono 820 soles es uno de los beneficios económicos que entrega desde que inició el 2025, pero gran parte de la población desconoce cómo acceder al apoyo monetario que es habilitado por el Seguro Social de Salud (EsSalud). Para cobrar el monto de 820 soles, los ciudadanos deben cumplir ciertos requisitos.

Bono 820 soles: ¿Quiénes reciben el beneficio?

El Bono 820 soles está destinado a los ciudadanos que están afiliados a EsSalud que se han convertido en padres hace poco tiempo. Si eres asegurado y tu bebé acaba de nacer, entonces no dudes en presentar tu solicitud.

Las personas que tiene hijos podrán cobrar el Bono 820 soles.

Consulta si recibirás el bono 820 soles

Para poder acceder al Bono 820 soles debes cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto el Seguro Social de Salud. A continuación, podrás conocer los puntos que debes cumplir para cobrar el beneficio económico.

Contar con tres meses de aportación consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendarios anteriores al mes del nacimiento.

Tener un vínculo laboral al momento del nacimiento.

La mamá del menor debe estar inscrito como 'derechohabiente' del asegurado titular.

Si la madre del lactante no es asegurada titular, deberá estar inscrita en EsSalud.

Los padres de familia deben tener en cuenta que tienen un plazo de 98 días, ampliable hasta 6 meses desde el nacimiento de su hijo, para acceder al cobro de los 820 soles. En caso de partos múltiples, se otorga una extensión adicional de 30 días.

¿Cómo saber si estoy en EsSalud?

El Seguro Social de Salud ha creado una página web para que los ciudadanos pueden consultar que están afiliados y puedan solicitar el bono 820 soles.