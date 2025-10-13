Subsidio de 3,000 soles en Perú: ¿quiénes lo cobran en este 2025 y cómo recibirlo?

Una buena noticia llegó para los docentes universitarios del país, y es que tras la aprobación del Decreto Supremo Nº 222-2025-EF, podrán acceder al subsidio por Luto y Sepelio, con un valor de 3.000 soles. Esta medida también establece la incorporación de la compensación por tiempo de servicios (CTS), así como la Asignación por Tiempo de Servicios.

En esta nota te brindaremos todos los detalles respecto al subsidio por Luto y Sepelio de S/ 3,000, dirigido a docentes ordinarios de las universidades públicas desde la vigencia de la Ley 3209, a docentes civiles de las instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, incorporados a la carrera docente universitaria, según establece la norma vigente.

Los docentes ordinarios de universidades públicas del país podrán acceder al monto de S/ 3.000, tras realizar la petición correspondiente en el caso de luto o sepelio, de acuerdo al caso que corresponda. Asimismo, el plazo máximo es de 30 días calendario contado desde el día siguiente de presentada la solicitud:

Se otorga al docente ordinario: al fallecimiento de su cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, padres o hijos.

Se otorga al cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, hijos, padres o hermanos, siguiendo ese orden de prelación y de forma excluyente.

En este último caso, hay que tener en cuenta un dato importante, y es que si el docente ordinario fallece y si existe más de un deudo en el mismo grado, el pago será entregado en partes iguales entre los beneficios.

Respecto a las condiciones que se deben cumplir para el recibimiento efectivo de este subsidio monetario, la universidad pública verificará el fallecimiento y el grado de parentesco del solicitante. Además, se precisa que el Subsidio por Luto y Sepelio es otorgado aun cuando el docente ordinario se encuentre bajo algún supuesto de suspensión imperfecta.

Por último, en la norma publicada en el diario El Peruano, se establece que el reconocimiento del pago se realiza mediante resolución del órgano competente. Cabe señalar, que a este beneficio se agrega la entrega de la CTS y Asignación por Tiempo de Servicios, que, del mismo modo, especifican los requisitos que se deben cumplir para acceder a ellos.