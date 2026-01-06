Bono Escolaridad, enero 2026: ¿Cuáles son los requisitos para cobrar los 400 soles del subsidio este mes?

El Bono Escolaridad ya ha generado mucha expectativa entre los ciudadanos del Perú, ya que se sabe que está programado para llegar durante este enero 2026, pero lo que todos se preguntan es si serán o no uno de los beneficiarios del respaldo. Ante ello, es importante conocer los requisitos que se piden para ser parte del sector de quienes cobren.

El apoyo financiero cuenta con un monto de 400 soles que está dirigido a ayudar a los trabajadoras, trabajadores y personas pensionistas del Decreto Ley 20530 y se encuentra establecido en el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF, de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

El Bono Escolaridad llega en enero 2026 para docentes / FOTO: MINEDU

Requisitos para recibir el Bono Escolaridad 2026

Si quieres cobrar el subsidio, es necesario que la persona se mantenga en labores hasta la fecha establecida, estar en uso de vacaciones o estar bajo alguno de los subsidios que se contemplan en la Ley N.° 26790. Como adicional, es clave tener una antigüedad no menor de tres años en el servicio.

¿Cómo se pagan los 400 soles del Bono Escolaridad?

Esta cifra ya estipulada, se deposita de manera automática en la planilla de pagos del mes en curso, lo cual representa una importante contribución para cubrir gastos vinculados al inicio del año escolar.

¿Cuándo se paga el Bono Escolaridad 2026?

Miércoles 21 de enero: Educación (colegios y universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Educación (colegios y universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas. Jueves 22 de enero: Interior, Vivienda, Desarrollo e Inclusión Social, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Vivienda, Desarrollo e Inclusión Social, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 23 de enero: Salud, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Salud, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Lunes 26 de enero: Producción, Fuero Militar Policial, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

¿En qué otro mes se puede cobrar el Bono Escolaridad 2026?

Como se sabe, las personas beneficiarias recibirán el pago en enero. No obstante, algunos grupos específicos, como auxiliares de educación y docentes contratados bajo el régimen de la Ley N.° 29944 lo recibirán aún durante junio.