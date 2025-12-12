- Hoy:
Ministerio de Salud lanza importante comunicado sobre la gripe H3N2 y genera alerta en el Perú
La incertidumbre sobra la gripe H3N2 está creciendo en el país, ante ello, el Ministerio de Salud emitió un comunicado sobre la situación actual.
El Ministerio de Salud publicó un comunicado sobre la propagación de la gripe H3N2. Esta influenza está generando una gran preocupación en diversos países, porque se está propagando de manera rápida en Estados Unidos y Europa en medio de su época invernal.
El Minsa ha indicado que el riesgo de brote actualmente es de leve a moderado. Hasta el momento, la variante K de la gripe H3N2 no ha sido reportada en Sudamericana y se activó una vigilancia epidemiológica para posibles casos.
"El riesgo de brotes en el Perú es actualmente de leve a moderado. El virus circula en el hemisferio norte (Europa y EE.UU.) por su temporada invernal. Sin embargo, en nuestra región el clima cálido limita su propagación masiva. A la fecha, este subclado no ha sido identificado en Sudamérica", informó el Ministerio de Salud.
Comunicado oficial del Ministerio de Salud.
Además, el Minsa activó los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados. La entidad solicitó a la población vacunarse contra la influenza, ya que así estarán más protegidos.
Ante las aglomeraciones propias por fiestas de fin de año, se solicita a los ciudadanos mantener el lavado de manos, usar mascarillas si presenta síntomas respiratorios y evitar acudir a reuniones si están enfermos.
Síntomas de la gripe H3N2
La Organización Mundial de Salud (OMS) dio a conocer que los síntomas que muestran los pacientes infectados con la gripe H3N2 son los siguientes:
- Fiebre
- Tos seca
- Dolores musculares
- Escalofríos
- Malestares gastrointestinales
