Resultados Finales de la Evaluación para el SERUMS 2025-II: consulta tu nota alcanzada según la carrera de salud
Para revisar los resultados, ingresa al sitio oficial del Ministerio de Salud, busca el documento PDF correspondiente y verifica tu nota. ¡Te deseamos éxitos!
El proceso de Evaluación para el SERUMS 2025- II (Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud) va llegando a su fin, por lo que ahora es momento de conocer los resultados finales del examen rendido. Mediante la plataforma del Gobierno del Perú ya se puede consultar el puntaje obtenido por cada postulante, de acuerdo a la profesión de salud.
De acuerdo al cronograma del proceso de evaluación para el SERUMS 2025-II y tras haber absuelto las solicitudes de revisión de los postulantes, accede a los documentos oficiales para saber si obtuviste la plaza. Ten en cuenta que el 1 de octubre inicia para los SERUMS para plazas remuneradas y el 10 de octubre para equivalentes.
Resultados de la Evaluación para el SERUMS 2025-II: Link oficial
El Ministerio de Salud (Minsa) puso a disposición los resultados Finales de la Evaluación para el SERUMS 2025-II mediante la página www.gob.pe. Solo debes ingresar AQUÍ y buscar el documento PDF que corresponda a tu profesión de salud, una vez dentro, busca tu apellido y nombres, y verifica la nota obtenida.Revisa los resultados Finales de la Evaluación para el SERUMS 2025-II.
¿Cuáles son los requisitos para postular al examen SERUMS 2025?
- Título profesional registrado en SUNEDU: Debes contar con un título profesional inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)
- Colegiatura activa: Estar colegiado en el respectivo Colegio Profesional correspondiente a tu carrera de salud
- Inscripción en ENCAPS dentro del periodo oficial: Registrarte en el Portal de la Evaluación Nacional de las Carreras Profesionales de la Salud (ENCAPS) durante las fechas habilitadas por el Minsa, siguiendo las indicaciones según la inicial de tu apellido
- Documento de identidad vigente: Presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería si eres extranjero
- Pago por derecho de inscripción (S/ 20): Se exige un pago de 20 soles al Área de Pagaduría de la sede institucional correspondiente en horario de oficina
- Verificación durante el examen: Debes acudir al examen presencial sin celulares, audífonos, relojes o cualquier objeto que comprometa la transparencia del proceso
¿Cuándo inicia los SERUMS 2025-II?
Para quienes obtengan plazas remuneradas, el inicio del servicio está programado para el 1 de octubre de 2025. Para quienes accedan a plazas equivalentes, el servicio comenzará el 10 de octubre de 2025. Ambas modalidades culminan el 30 de septiembre de 2026.
