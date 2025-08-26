Resultados del examen SERUMS 2025- II: LINK para consultar el puntaje que obtuviste

El pasado fin de semana se realizó la Evaluación para el SERUMS 2025-II, por lo que los postulantes están a la espera de los resultados preliminares. El cronograma establecía que hasta el 27 de agosto se publicarían las notas, por lo que en el portal del Gobierno del Perú ya se encuentra disponible el listado de puntajes por carreras profesionales de salud.

Ver resultados evaluación SERUMS 2025- II

Para acceder a los resultados del examen SERUMS 2025- II solo debes ingresar a la plataforma www.gob.pe, o darle clic aquí. En la página podrás revisar los apellidos y nombres de los postulantes, profesión, región de evaluación y nota obtenida. Recuerda que si deseas realizar algún reclamo puedes hacerlo desde el 28 de agosto.

Resultados de la Evaluación para el SERUMS 2025-II: ingresa aquí

Se habilita plataforma para consultar los resultados SERUMS 2025-II.

¿Cuándo salen los resultados finales del examen Serums 2025 II?

Los resultados finales del examen SERUMS 2025-II están programados para publicarse el 1 de setiembre de 2025, según el cronograma oficial difundido por el Ministerio de Salud (MINSA).

Examen: se llevó a cabo el 24 de agosto de 2025

se llevó a cabo el 24 de agosto de 2025 Publicación de resultados preliminares: el 27 de agosto de 2025

el 27 de agosto de 2025 Presentación de solicitudes de revisión: habilitado el 28 de agosto de 2025, a través del Sistema de Gestión Documental (SGD) del MINSA

habilitado el 28 de agosto de 2025, a través del Sistema de Gestión Documental (SGD) del MINSA Resolución de reclamos: el 29 de agosto de 2025

el 29 de agosto de 2025 Resultados finales oficiales: el 1 de setiembre de 2025.

¿Cómo se promedia la nota del SERUMS 2025?

La nota final del examen SERUMS 2025 se calcula a partir de dos componentes: Examen de conocimientos que tiene un peso del 70% y consta en una evaluación escrita con 100 preguntas de opción múltiple. Cada respuesta correcta vale 1 punto y la calificación se transforma en una escala de 0 a 100.

El otro componente es el rendimiento académico universitario, con un peso del 30%. Se toma el quinto superior o tercio superior, según la información validada por la universidad. El puntaje académico también se normaliza en la escala de 0 a 100.