SERUMS 2025- II: consulta las sedes a nivel nacional de la evaluación de este domingo 24 de agosto

Todo va quedando listo para la Evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) 2025- II, que se llevará a cabo este domingo 24 de agosto a nivel nacional. Los profesionales de la salud deberán rendir el examen de manera presencial en la sede que le corresponde.

El Ministerio de Salud (Minsa) compartió la lista de sedes a nivel nacional para la Evaluación SERUMS 2025- II, dirigida al personal de la salud titulados y colegiados, que buscan acceder a una plaza remunerada o equivalente. Ahora te compartimos el enlace de consulta y más información al respecto.

Conoce las sedes en las que se rendirán la evaluación para el SERUMS 2025-II.

Consulta sedes de evaluación SERUMS 2025- II

Accede al listado de las sedes de Evaluación para el SERUMS 2025-II, mediante la plataforma del Gobierno del Perú. Puedes conocer los locales para rendir el examen, solo dale clic aquí.

Amazonas: Institución Educativa Emblemática San Juan de La Libertad

Institución Educativa Emblemática San Juan de La Libertad Áncash: Instituto Educativo Pedro Pablo Atusparia

Instituto Educativo Pedro Pablo Atusparia Apurímac: Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Arequipa: Institución Educativa Independencia Americana e Institución Educativa Micaela Bastidas

Institución Educativa Independencia Americana e Institución Educativa Micaela Bastidas Ayacucho: Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Cajamarca: Institución Educativa Emblemática San Ramón

Institución Educativa Emblemática San Ramón Callao: Instituto Superior Tecnológico Público Simón Bolívar

Instituto Superior Tecnológico Público Simón Bolívar Cusco: Instituto de Educación Superior Público Túpac Amaru

Instituto de Educación Superior Público Túpac Amaru Huancavelica: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huancavelica

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huancavelica Huánuco: Colegio Nacional Juana Moreno

Colegio Nacional Juana Moreno Ica: Institución Educativa Emblemática San Luis Gonzaga

Institución Educativa Emblemática San Luis Gonzaga Junín: Institución Educativa Santa Isabel

Institución Educativa Santa Isabel La Libertad: Centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo - CEPUNT

Centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo - CEPUNT Lambayeque: Institución Educativa San José

Institución Educativa San José Lima Región: Institución Educativa Luis Fabio Xammar Jurado

Institución Educativa Luis Fabio Xammar Jurado Loreto: Institución Educativa Mariscal Óscar R. Benavides

Institución Educativa Mariscal Óscar R. Benavides Madre de Dios: Institución Educativa Faustino Maldonado

Institución Educativa Faustino Maldonado Moquegua: Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar

Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar Pasco: Instituto Superior Tecnológico Pasco

Instituto Superior Tecnológico Pasco Piura: Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima

Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima Puno: Universidad Nacional del Altiplano

Universidad Nacional del Altiplano San Martín: Institución Educativa Emblemática Serafín Filomeno

Institución Educativa Emblemática Serafín Filomeno Tacna: Instituto de Educación Superior Tecnológico Francisco de Paula Gonzales Vigil

Instituto de Educación Superior Tecnológico Francisco de Paula Gonzales Vigil Tumbes: Institución Educativa N.º 054 Fermina campaña de Zuñiga

Institución Educativa N.º 054 Fermina campaña de Zuñiga Ucayali: Institución Educativa Emblemática Faustino Maldonado

Sedes SERUMS 2025-II en Lima

Lima Este: Institución Educativa José Carlos Mariátegui

Institución Educativa José Carlos Mariátegui Lima Norte: Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentiín

Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentiín Lima Sur: Institución Educativa Pedro Ruíz Gallo

Institución Educativa Pedro Ruíz Gallo Lima Centro: Institución Educativa Emblemática Rosa de Santa María e Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe

Las especialidades de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe son: Medicina, Enfermería, Psicología, Obstetricia y Odontología. Mientras que en el C.E. Rosa de Santa María: Biología, Ingeniería Sanitaria, Medicina Veterinaria, Nutrición, Trabajo Social, Químico Farmacéutico, TM-Laboratorio Clínico, TM - Optometría, TM-Radiología, TM-Terapia Física, TM - Terapia Lenguaje y TM - Terapia Ocupacional.

Sede asignada para la Evaluación del Serums 2025-2 en Lima Centro.

¿Cuándo salen los resultados del SERUMS 2025-2?

Los resultados de la Evaluación SERUMS 2025-II ya tienen fechas establecidas, de acuerdo al cronograma oficial del MINSA. Revísalo aquí:

Resultados preliminares: hasta el 27 de agosto de 2025

hasta el 27 de agosto de 2025 Revisión de resultados / reclamos: 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 Resultados finales: 1 de septiembre de 2025.

¿Cuánto dura la Evaluación para el SERUMS 2025- II?

El ingreso permitido para la Evaluación para el SERUMS 2025- II será de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. y la duración de la evaluación es desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. ¡Te deseamos muchos éxitos!