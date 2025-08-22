0

SERUMS 2025- II: consulta las sedes a nivel nacional de la evaluación de este domingo 24 de agosto

Este domingo 24 de agosto, se rendirá la Evaluación para el SERUMS 2025- II, por lo que es importante conocer cuál es el listado de sedes que publicó el Minsa.

Angie De La Cruz
Revisa las sedes para rendir la Evaluación SERUMS 2025- II este domingo 24 de agosto.
Revisa las sedes para rendir la Evaluación SERUMS 2025- II este domingo 24 de agosto. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Todo va quedando listo para la Evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) 2025- II, que se llevará a cabo este domingo 24 de agosto a nivel nacional. Los profesionales de la salud deberán rendir el examen de manera presencial en la sede que le corresponde.

Conoce más detalles sobre el retiro AFP de hasta 4 UIT o S/ 21,400 de los fondos.

PUEDES VER: ¿Cuándo se aprobaría el retiro de AFP 2025 y cómo se realizaría el desembolso de los fondos?

El Ministerio de Salud (Minsa) compartió la lista de sedes a nivel nacional para la Evaluación SERUMS 2025- II, dirigida al personal de la salud titulados y colegiados, que buscan acceder a una plaza remunerada o equivalente. Ahora te compartimos el enlace de consulta y más información al respecto.

Conoce las sedes en las que se rendirán la evaluación para el SERUMS 2025-II.

Consulta sedes de evaluación SERUMS 2025- II

Accede al listado de las sedes de Evaluación para el SERUMS 2025-II, mediante la plataforma del Gobierno del Perú. Puedes conocer los locales para rendir el examen, solo dale clic aquí.

    1. Amazonas: Institución Educativa Emblemática San Juan de La Libertad
    2. Áncash: Instituto Educativo Pedro Pablo Atusparia
    3. Apurímac: Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario
    4. Arequipa: Institución Educativa Independencia Americana e Institución Educativa Micaela Bastidas
    5. Ayacucho: Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes
    6. Cajamarca: Institución Educativa Emblemática San Ramón
    7. Callao: Instituto Superior Tecnológico Público Simón Bolívar
    8. Cusco: Instituto de Educación Superior Público Túpac Amaru
    9. Huancavelica: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huancavelica
    10. Huánuco: Colegio Nacional Juana Moreno
    11. Ica: Institución Educativa Emblemática San Luis Gonzaga
    12. Junín: Institución Educativa Santa Isabel
    13. La Libertad: Centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo - CEPUNT
    14. Lambayeque: Institución Educativa San José
    15. Lima Región: Institución Educativa Luis Fabio Xammar Jurado
    16. Loreto: Institución Educativa Mariscal Óscar R. Benavides
    17. Madre de Dios: Institución Educativa Faustino Maldonado
    18. Moquegua: Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar
    19. Pasco: Instituto Superior Tecnológico Pasco
    20. Piura: Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima
    21. Puno: Universidad Nacional del Altiplano
    22. San Martín: Institución Educativa Emblemática Serafín Filomeno
    23. Tacna: Instituto de Educación Superior Tecnológico Francisco de Paula Gonzales Vigil
    24. Tumbes: Institución Educativa N.º 054 Fermina campaña de Zuñiga
    25. Ucayali: Institución Educativa Emblemática Faustino Maldonado

Sedes SERUMS 2025-II en Lima

  • Lima Este: Institución Educativa José Carlos Mariátegui
  • Lima Norte: Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentiín
  • Lima Sur: Institución Educativa Pedro Ruíz Gallo
  • Lima Centro: Institución Educativa Emblemática Rosa de Santa María e Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe

Las especialidades de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe son: Medicina, Enfermería, Psicología, Obstetricia y Odontología. Mientras que en el C.E. Rosa de Santa María: Biología, Ingeniería Sanitaria, Medicina Veterinaria, Nutrición, Trabajo Social, Químico Farmacéutico, TM-Laboratorio Clínico, TM - Optometría, TM-Radiología, TM-Terapia Física, TM - Terapia Lenguaje y TM - Terapia Ocupacional.

Sede asignada para la Evaluación del Serums 2025-2 en Lima Centro.

¿Cuándo salen los resultados del SERUMS 2025-2?

Los resultados de la Evaluación SERUMS 2025-II ya tienen fechas establecidas, de acuerdo al cronograma oficial del MINSA. Revísalo aquí:

  • Resultados preliminares: hasta el 27 de agosto de 2025
  • Revisión de resultados / reclamos: 28 de agosto de 2025
  • Resultados finales: 1 de septiembre de 2025.

¿Cuánto dura la Evaluación para el SERUMS 2025- II?

El ingreso permitido para la Evaluación para el SERUMS 2025- II será de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. y la duración de la evaluación es desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. ¡Te deseamos muchos éxitos!

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025 | Estos serían los afiliados beneficiarios con el posible retiro de hasta S/21 400

  2. Retiro AFP 2025 | Comisión de Economía fijó fecha clave en calendario a miras del posible desembolso

  3. Tottus anuncia oferta en miles de productos | ¿Cuándo y en qué tiendas comprar?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano