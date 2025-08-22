- Hoy:
SERUMS 2025- II: consulta las sedes a nivel nacional de la evaluación de este domingo 24 de agosto
Este domingo 24 de agosto, se rendirá la Evaluación para el SERUMS 2025- II, por lo que es importante conocer cuál es el listado de sedes que publicó el Minsa.
Todo va quedando listo para la Evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) 2025- II, que se llevará a cabo este domingo 24 de agosto a nivel nacional. Los profesionales de la salud deberán rendir el examen de manera presencial en la sede que le corresponde.
El Ministerio de Salud (Minsa) compartió la lista de sedes a nivel nacional para la Evaluación SERUMS 2025- II, dirigida al personal de la salud titulados y colegiados, que buscan acceder a una plaza remunerada o equivalente. Ahora te compartimos el enlace de consulta y más información al respecto.Conoce las sedes en las que se rendirán la evaluación para el SERUMS 2025-II.
Consulta sedes de evaluación SERUMS 2025- II
Accede al listado de las sedes de Evaluación para el SERUMS 2025-II, mediante la plataforma del Gobierno del Perú. Puedes conocer los locales para rendir el examen, solo dale clic aquí.
- Amazonas: Institución Educativa Emblemática San Juan de La Libertad
- Áncash: Instituto Educativo Pedro Pablo Atusparia
- Apurímac: Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario
- Arequipa: Institución Educativa Independencia Americana e Institución Educativa Micaela Bastidas
- Ayacucho: Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes
- Cajamarca: Institución Educativa Emblemática San Ramón
- Callao: Instituto Superior Tecnológico Público Simón Bolívar
- Cusco: Instituto de Educación Superior Público Túpac Amaru
- Huancavelica: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huancavelica
- Huánuco: Colegio Nacional Juana Moreno
- Ica: Institución Educativa Emblemática San Luis Gonzaga
- Junín: Institución Educativa Santa Isabel
- La Libertad: Centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo - CEPUNT
- Lambayeque: Institución Educativa San José
- Lima Región: Institución Educativa Luis Fabio Xammar Jurado
- Loreto: Institución Educativa Mariscal Óscar R. Benavides
- Madre de Dios: Institución Educativa Faustino Maldonado
- Moquegua: Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar
- Pasco: Instituto Superior Tecnológico Pasco
- Piura: Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima
- Puno: Universidad Nacional del Altiplano
- San Martín: Institución Educativa Emblemática Serafín Filomeno
- Tacna: Instituto de Educación Superior Tecnológico Francisco de Paula Gonzales Vigil
- Tumbes: Institución Educativa N.º 054 Fermina campaña de Zuñiga
- Ucayali: Institución Educativa Emblemática Faustino Maldonado
Sedes SERUMS 2025-II en Lima
- Lima Este: Institución Educativa José Carlos Mariátegui
- Lima Norte: Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentiín
- Lima Sur: Institución Educativa Pedro Ruíz Gallo
- Lima Centro: Institución Educativa Emblemática Rosa de Santa María e Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe
Las especialidades de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe son: Medicina, Enfermería, Psicología, Obstetricia y Odontología. Mientras que en el C.E. Rosa de Santa María: Biología, Ingeniería Sanitaria, Medicina Veterinaria, Nutrición, Trabajo Social, Químico Farmacéutico, TM-Laboratorio Clínico, TM - Optometría, TM-Radiología, TM-Terapia Física, TM - Terapia Lenguaje y TM - Terapia Ocupacional.Sede asignada para la Evaluación del Serums 2025-2 en Lima Centro.
¿Cuándo salen los resultados del SERUMS 2025-2?
Los resultados de la Evaluación SERUMS 2025-II ya tienen fechas establecidas, de acuerdo al cronograma oficial del MINSA. Revísalo aquí:
- Resultados preliminares: hasta el 27 de agosto de 2025
- Revisión de resultados / reclamos: 28 de agosto de 2025
- Resultados finales: 1 de septiembre de 2025.
¿Cuánto dura la Evaluación para el SERUMS 2025- II?
El ingreso permitido para la Evaluación para el SERUMS 2025- II será de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. y la duración de la evaluación es desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. ¡Te deseamos muchos éxitos!
