Plaza Vea remata pavos a solo 9 soles por Navidad: conoce cómo y hasta cuándo acceder a la oferta
El conocido supermercado anunció que los pavos cuentan con un 30% de descuento y AQUÍ te diremos cómo adquirir esta importante oferta.
Cada vez falta menos para celebrar Navidad y como es costumbre, muchos ciudadanos buscan comprar el pavo para la cena de Nochebuena. Si eres uno de ellos, entonces no puedes perderte de las ofertas que está ofreciendo Plaza Vea.
Mediante su página web oficial, la conocida cadena de supermercados dio a conocer que esta proteína está con un 30% de descuento en las marcas La Florencia, San Fernando y Redondos.
Plaza Vea remata pavos a solo 9 soles por Navidad
Según la información brindada por Plaza Vea, con el descuento que están ofreciendo, sus clientes podrán comprar el kilo a solo 9 soles. A continuación, te diremos los premios por marca.
- La Florencia: Pavo con menudencia - 9 soles
- San Fernando: Pavo con menudencia - 11.40 soles
- Redondos - Paco con menudencia - 10.99 soles
Ofertas de Plaza Vea.
Para poder acceder a la promoción, solo tienes que ingresar a este LINK y seleccionar la oferta que mejor se acomode a tu presupuesto. Los métodos de pagos son con: Oh!, Oh Pay!, VISA, Mastercard, Dinne Club y American Express.
Por el momento, se desconoce hasta cuándo estará disponible este descuento, pero es posible que sea hasta acabar stock. Recuerda que la entre puede ser programa por delivery o recojo en tienda.
