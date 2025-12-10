- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Man City
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Alianza Lima vs Zhetysu
- Tabla de Champions
- Cruz Azul vs Flamengo
- Universitario
Municipalidad de San Juan de Miraflores inició remodelación de importante vía: mejorará la calidad de vida de vecinos
Los vecinos de este importante distrito serán beneficiados con esta obra que inició la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Más detalles en la nota.
Mediante las redes sociales, la Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció que se está realizando una remodelación histórica en el distrito. Los vecinos de la zona podrán acceder a una vía digna que mejorará su calidad de vida.
El miércoles 10 se inició la obra Pamplona Alta - Ruta I. Esta iniciativa marcará un verdadero cambio en las familias, ya que accederán a pistas nuevas, veredas y muros de contención.
"Hoy empieza una transformación real, visible y poderosa. Un proyecto grande de verdad, de esos que le devuelven orgullo y esperanza a todo un distrito", indica la publicación del municipio de San Juan de Miraflores.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores inició importante obra.
De esta manera, dejarán atrás años de polvo, huevos y dificultadas para trasladarse. La iniciativa fue muy bien recibida por la población, porque podrán transitar por el lugar de manera segura.
"Por fin una obra, pero que sea de cemento", "Muy buena iniciativa", "Excelente noticia para los ciudadanos de Pamplona Alta", son algunos comentarios que acompañan la publicación que realizó el Municipio de San Juan de Miraflores.
- 1
Resultados evaluación Ascenso Docente 2025: Lista FINAL de maestros clasificados, según Minedu
- 2
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
- 3
Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90