Municipalidad de San Juan de Miraflores inició remodelación de importante vía: mejorará la calidad de vida de vecinos

Los vecinos de este importante distrito serán beneficiados con esta obra que inició la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Más detalles en la nota.

Roxana Aliaga
Municipalidad de San Juan de Miraflores inició importante obra en el distrito.
Municipalidad de San Juan de Miraflores inició importante obra en el distrito.
Mediante las redes sociales, la Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció que se está realizando una remodelación histórica en el distrito. Los vecinos de la zona podrán acceder a una vía digna que mejorará su calidad de vida.

El miércoles 10 se inició la obra Pamplona Alta - Ruta I. Esta iniciativa marcará un verdadero cambio en las familias, ya que accederán a pistas nuevas, veredas y muros de contención.

"Hoy empieza una transformación real, visible y poderosa. Un proyecto grande de verdad, de esos que le devuelven orgullo y esperanza a todo un distrito", indica la publicación del municipio de San Juan de Miraflores.

municipalidad de san juan de miraflores

La Municipalidad de San Juan de Miraflores inició importante obra.

De esta manera, dejarán atrás años de polvo, huevos y dificultadas para trasladarse. La iniciativa fue muy bien recibida por la población, porque podrán transitar por el lugar de manera segura.

"Por fin una obra, pero que sea de cemento", "Muy buena iniciativa", "Excelente noticia para los ciudadanos de Pamplona Alta", son algunos comentarios que acompañan la publicación que realizó el Municipio de San Juan de Miraflores.

