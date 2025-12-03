- Hoy:
Vecinos de San Juan de Miraflores podrán disfrutar de áreas modernas y modernas
La Municipalidad de San Juan de Miraflores confirmó que esta obra mejorará la calidad de vida de los vecinos del distrito. Más detalles en la nota.
Mediante las redes sociales, la Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció que se está ejecutado una obra que beneficia de manera directa a los vecinos del distrito, ya que podrán acceder a un espacio digno para transitar.
PUEDES VER: Clausuran Mall del Sur: ¿Cuándo volverá a abrir sus puertas al público de SJM y Lima Sur?
"¡Seguimos metiéndole corazón a nuestro distrito! El personal municipal viene trabajando en el sembrío de áreas verdad y plantas ornamentales en la Avenida Miguel Iglesias, a la altura de Las Torres", indica el texto.
Inició la remodelación de esta importante avenida de San Juan de Miraflores.
La ejecución se realizó el martes 2 de diciembre y en las imágenes compartidas se puede ver al personal de áreas verdes plantando el césped y árboles en esta importante vía.
La iniciativa fue muy bien recibida por la población, quienes no dudaron en pronunciarse sobre esta obra que busca mejorar la calidad de vida de la población. Además, el municipio indica que se busca un SJM moderno, limpio y ordenado.
"Por favor, siempre rieguen esas plantas", "Hagan una entrada bonita", "Bien", "Por favor, siempre rieguen el espacio", "Den mantenimiento a las obras después de un mes", son algunos mensajes de los vecinos de la zona.
