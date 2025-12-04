Municipalidad de Puente Piedra inauguró obra que mejorará el tránsito en el distrito
Vecinos de Puente Piedra están celebrando esta importante obra que inauguró el municipio en coordinación a la corporación AYNEE y directiva vecinal.
La Municipalidad de Puente Piedra anunció que se logró inaugurar una importante obra que mejorará el tránsito. La noticia fue muy bien recibida por los ciudadanos de la zona, ya que podrán acceder a un lugar seguro para trasladarse.
Esta iniciativa se realizó en la Asociación de Vivienda 'Unidos la Grama'. Este muro de contención ha sido muy esperado por los vecinos de la zona, porque les brinda una mayor seguridad a grandes y pequeños que viven ahí.
"Una obra que les brinda protección y tranquilidad a todas las familias de la zona. (...) Este muro no solo representa la seguridad, sino que marca un paso más hacia un barrio más ordenado y confiable", indica el video que se publicó en redes.
Representantes municipales, corporación AYNEE y la directiva vecinal estuvieron presentes en el lugar. Los encargados indicaron que este trabajo a favor de los ciudadanos se pudo realizar gracias a la unión entre las entidades y vecinos.
"Muy buena iniciativa por parte de la población", "Felicidades", "Más obras a favor de la población", "Una muy buena iniciativa", son algunos comentarios que acompañan el post viral de la Municipalidad de Puente Piedra.
- 1
Municipalidad de San Martín de Porres recuperó relevante espacio de importante avenida: vía será renovada en su totalidad
- 2
Clausuran Mall del Sur: ¿Cuándo volverá a abrir sus puertas al público de SJM y Lima Sur?
- 3
Municipalidad de Comas demolió paredes que invadían espacio público de importante vía del distrito
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90