Municipalidad de Puente Piedra inauguró obra que mejorará el tránsito en el distrito

Vecinos de Puente Piedra están celebrando esta importante obra que inauguró el municipio en coordinación a la corporación AYNEE y directiva vecinal.

Roxana Aliaga
La Municipalidad Puente Piedra anunció importante obra a favor de la población.
La Municipalidad Puente Piedra anunció importante obra a favor de la población. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
La Municipalidad de Puente Piedra anunció que se logró inaugurar una importante obra que mejorará el tránsito. La noticia fue muy bien recibida por los ciudadanos de la zona, ya que podrán acceder a un lugar seguro para trasladarse.

Esta iniciativa se realizó en la Asociación de Vivienda 'Unidos la Grama'. Este muro de contención ha sido muy esperado por los vecinos de la zona, porque les brinda una mayor seguridad a grandes y pequeños que viven ahí.

"Una obra que les brinda protección y tranquilidad a todas las familias de la zona. (...) Este muro no solo representa la seguridad, sino que marca un paso más hacia un barrio más ordenado y confiable", indica el video que se publicó en redes.

Representantes municipales, corporación AYNEE y la directiva vecinal estuvieron presentes en el lugar. Los encargados indicaron que este trabajo a favor de los ciudadanos se pudo realizar gracias a la unión entre las entidades y vecinos.

"Muy buena iniciativa por parte de la población", "Felicidades", "Más obras a favor de la población", "Una muy buena iniciativa", son algunos comentarios que acompañan el post viral de la Municipalidad de Puente Piedra.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

