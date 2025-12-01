Municipalidad de Comas demolió paredes que invadían espacio público de importante vía del distrito
Miles de ciudadanos celebraron recuperar este importante espacio público que mejorará la calidad de vida de los vecinos de la zona.
La Municipalidad de Comas dio a conocer que ha logrado un espacio que ha sido ocupado ilegalmente en el cruce de las Av. Los Incas y La Alborada. Esta iniciativa fue anunciada por las redes sociales oficiales del municipio.
PUEDES VER: Iniciará construcción de nueva vía rápida que unirá 4 distritos de Lima: reducirá el tiempo de viaje
Esta iniciativa se realizó entre el equipo de la Procuraduría Municipal, Fiscalización, Serenazgo y efectivos de la Comisaría Santa Isabel. La recuperación de este espacio mejorará la calidad de vida de los ciudadanos.
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio.
La iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos de la zona, quienes no dudaron en solicitar a las autoridades mejorar otros espacios de este popular distrito de Lima Norte. Hasta el momento, la obra de la Av. Los Incas tiene un porcentaje considerable de avance.
"Está muy bien que se recupere", "¿Qué van a poner ahí?", "Señor alcalde, otra vez van a romper la pista", "Falta asfalto en al Av. Los Incas", "Deben remodelar la avenida Trapiche", son algunos comentarios que acompañan el post.
Municipalidad de Comas remodela la avenida Los Incas
La remodelación de la avenida Los Incas abarca desde el tramo de la Av. Túpac Amaru hasta la Av. Trapiche. Esta nota vía contará con nuevas pistas, ciclovías, áreas verdes e iluminación led para garantizar la tranquilidad y seguridad.
- 1
Publican lista de hombres infieles de Perú y casos hacen 'estallar' las redes sociales: "Encontré a mis amigos..."
- 2
Paro de transportistas de 48 horas: ¿Confirmaron fechas de manifestación tras último atentado?
- 3
Resultados UNCP Examen de admisión Primera Selección 2026: LINK para ver puntajes y lista de ingresantes
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90