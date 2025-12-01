0

Municipalidad de Comas demolió paredes que invadían espacio público de importante vía del distrito

Miles de ciudadanos celebraron recuperar este importante espacio público que mejorará la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de Comas logró recuperar un importante espacio público.
La Municipalidad de Comas logró recuperar un importante espacio público.
La Municipalidad de Comas dio a conocer que ha logrado un espacio que ha sido ocupado ilegalmente en el cruce de las Av. Los Incas y La Alborada. Esta iniciativa fue anunciada por las redes sociales oficiales del municipio.

Esta iniciativa se realizó entre el equipo de la Procuraduría Municipal, Fiscalización, Serenazgo y efectivos de la Comisaría Santa Isabel. La recuperación de este espacio mejorará la calidad de vida de los ciudadanos.



Municipalidad de Comas recuperó importante espacio.

La iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos de la zona, quienes no dudaron en solicitar a las autoridades mejorar otros espacios de este popular distrito de Lima Norte. Hasta el momento, la obra de la Av. Los Incas tiene un porcentaje considerable de avance.

"Está muy bien que se recupere", "¿Qué van a poner ahí?", "Señor alcalde, otra vez van a romper la pista", "Falta asfalto en al Av. Los Incas", "Deben remodelar la avenida Trapiche", son algunos comentarios que acompañan el post.

Municipalidad de Comas remodela la avenida Los Incas

La remodelación de la avenida Los Incas abarca desde el tramo de la Av. Túpac Amaru hasta la Av. Trapiche. Esta nota vía contará con nuevas pistas, ciclovías, áreas verdes e iluminación led para garantizar la tranquilidad y seguridad.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

