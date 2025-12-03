0

Metro de Lima anuncia que no habrá servicio este sábado 6 de diciembre: ¿por qué será y cuándo retoman funciones?

Este concurrido servicio suspenderá sus actividades durante 24 horas y AQUÍ podrás conocer por qué se está realizando esta medida.

Roxana Aliaga
La Línea 2 del Metro de Lima suspenderá sus actividades el 6 de diciembre.
La Línea 2 del Metro de Lima suspenderá sus actividades el 6 de diciembre. | Línea 2 del Metro de Lima
La Línea 2 del Metro de Lima informó que suspenderá sus operaciones este sábado 6 de diciembre, esta medida afectará de manera directa a los ciudadanos que se transportan en este servicio. Esta información brindada busca que la población pueda tomar sus medidas de precaución.

Se debe tener en cuenta que el cierre será temporal o hasta que dure el mantenimiento de este servicio de transporte. A continuación, te brindaremos todos los detalles de esta medida que afectará a miles de ciudadanos.

Suspenden el servicio de Línea 2 del Metro de Lima

El mantenimiento de la Línea 2 del Metro de Lima comprende revisiones electromecánicas, ajustes en los sistemas de control y señalización, análisis técnicos dentro de túneles y áreas operativas. Con estas acciones se busca prevenir fallas en el servicio.

La suspensión de la Línea 2 del Metro de Lima será el 6 de diciembre desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. La compañía precisó que todas las instalaciones quedarán inactivas.

Metro de Lima

Metro de Lima suspenderá su atención el 6 de diciembre.

Ante esta situación, la atención al público se reanudará sin variaciones el domingo 7 de diciembre, manteniendo el cronograma regular que conocen los pasajeros, según dio a conocer Infobae, en una de sus publicaciones.

