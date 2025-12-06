- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Municipalidad de San Juan de Miraflores renovó la apariencia de una importante avenida: vecinos serán los más beneficiados
Miles de ciudadanos de San Juan de Miraflores están felices con la nueva imagen que tendrá una avenida principal del distrito. Más detalles en la nota.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores está realizando diversas obras a favor de la población. Ante ello, anunciaron que ya inició la remodelación de una importante avenida del distrito. Esta medida generó una gran alegría entre los vecinos del lugar.
PUEDES VER: Panamericana Sur está siendo renovada: Municipalidad de Lima inició el mantenimiento vial
Mediante sus redes sociales oficiales, dio a conocer que el personal del municipio está trabajando para cambiar la imagen de la avenida Los Héroes hasta la Posta Nueva, esta zona estaba en total abandono.
El lugar contará con áreas verdes, ornato para que los ciudadanos puedan transitar con total seguridad y señalización. Este importante cambio busca que la población pueda acceder a una mejor calidad de vida.
Municipalidad de San Juan de Miraflores comenzó importante obra.
Ante esa iniciativa, los vecinos solicitan que se realicen mantenimientos constantes en el sitio y que se cuide este espacio renovado, por ello, la Municipalidad de San Juan de Miraflores informó que personal de serenazgo realizará patrullajes en el lugar.
"Arreglan la berma central, pero las pistas están deterioradas", "Ojalá no sea flor de un día", "Deben sacar a los ambulantes"; "Siembre grass para que se vea bonito", "No se olviden de regar las plantas", son algunos comentarios que acompañan el post del municipio.
- 1
Resultados del examen de admisión UNSAAC Primera Oportunidad 2026: Lista de ingresantes y puntaje
- 2
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
- 3
Minedu publicó RESULTADOS Preliminares de Ascenso y Cargos Directivos 2025: revisa el puntaje
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90