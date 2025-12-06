Municipalidad de San Juan de Miraflores renovó la apariencia de una importante avenida: vecinos serán los más beneficiados

La Municipalidad de San Juan de Miraflores está realizando diversas obras a favor de la población. Ante ello, anunciaron que ya inició la remodelación de una importante avenida del distrito. Esta medida generó una gran alegría entre los vecinos del lugar.

Mediante sus redes sociales oficiales, dio a conocer que el personal del municipio está trabajando para cambiar la imagen de la avenida Los Héroes hasta la Posta Nueva, esta zona estaba en total abandono.

El lugar contará con áreas verdes, ornato para que los ciudadanos puedan transitar con total seguridad y señalización. Este importante cambio busca que la población pueda acceder a una mejor calidad de vida.

Municipalidad de San Juan de Miraflores comenzó importante obra.

Ante esa iniciativa, los vecinos solicitan que se realicen mantenimientos constantes en el sitio y que se cuide este espacio renovado, por ello, la Municipalidad de San Juan de Miraflores informó que personal de serenazgo realizará patrullajes en el lugar.

"Arreglan la berma central, pero las pistas están deterioradas", "Ojalá no sea flor de un día", "Deben sacar a los ambulantes"; "Siembre grass para que se vea bonito", "No se olviden de regar las plantas", son algunos comentarios que acompañan el post del municipio.