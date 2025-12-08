- Hoy:
Municipalidad de Lima tomó drástica decisión en el Mercado Central: ciudadanos serán beneficiados
Con la finalidad de cuidar a los ciudadanos, la Municipalidad de Lima anunció que se realizaron medidas de seguridad en el Mercado Central.
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Lima informó que ha tomado medidas drásticas en el Mercado Central. La iniciativa busca brindarle mayor seguridad a los ciudadanos que visitan este emporio comercial por Navidad y Año Nuevo.
Mediante sus redes sociales, el municipio liderado por Renzo Reggiardo informó que se han clausurado diversas galerías comerciales que no cumplen con los protocolos de seguridad. La medida fue muy bien recibida por los ciudadanos.
Municipalidad de Lima clausuró locales del Mercado Central.
"Con el objetivo de proteger a miles de vecinos que visitan el mercado central, intervenimos cuatro locales clandestinos dentro de sus instalaciones", indica el post de la Municipalidad de Lima.
Este operativo se realizó de manera conjunta con el personal de serenazgo y fiscalización, el sábado 6 de diciembre. De esta manera, se busca que las compras por fin de año sean de manera ordenada.
"Deben botar a los informales", "Deben realizar operativos por Jr. Andahuaylas", "Todo el año deben realizar estas inspecciones", "Saque a los ambulantes, es horrible ir al Centro", son algunos mensajes que dejaron comentarios.
