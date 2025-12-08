Municipalidad de Lima tomó drástica decisión en el Mercado Central: ciudadanos serán beneficiados

0
Con la finalidad de cuidar a los ciudadanos, la Municipalidad de Lima anunció que se realizaron medidas de seguridad en el Mercado Central.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Lima logró clausurar locales del Mercado Central.
Municipalidad de Lima logró clausurar locales del Mercado Central. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Lima informó que ha tomado medidas drásticas en el Mercado Central. La iniciativa busca brindarle mayor seguridad a los ciudadanos que visitan este emporio comercial por Navidad y Año Nuevo.

Mediante sus redes sociales, el municipio liderado por Renzo Reggiardo informó que se han clausurado diversas galerías comerciales que no cumplen con los protocolos de seguridad. La medida fue muy bien recibida por los ciudadanos.

muncipalidad lima

Municipalidad de Lima clausuró locales del Mercado Central.

"Con el objetivo de proteger a miles de vecinos que visitan el mercado central, intervenimos cuatro locales clandestinos dentro de sus instalaciones", indica el post de la Municipalidad de Lima.

Este operativo se realizó de manera conjunta con el personal de serenazgo y fiscalización, el sábado 6 de diciembre. De esta manera, se busca que las compras por fin de año sean de manera ordenada.

"Deben botar a los informales", "Deben realizar operativos por Jr. Andahuaylas", "Todo el año deben realizar estas inspecciones", "Saque a los ambulantes, es horrible ir al Centro", son algunos mensajes que dejaron comentarios.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

