Municipalidad de San Juan de Miraflores inició megaobra que transformará la vida de vecinos

Tras décadas de espera por parte de los vecinos, el municipio de San Juan de Miraflores inició importante obra que mejorará su calidad de vida.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de San Juan de Miraflores confirmó inicio de obra en Pamplona Alta.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores confirmó inicio de obra en Pamplona Alta. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
Los vecinos de San de Miraflores están felices con esta excelente noticia que anunció el municipio mediante sus redes sociales oficiales. Tras décadas de espera, por fin se inició la megaobra de la Ruta I, esta iniciativa beneficiará a miles de ciudadanos de la zona.

La Municipalidad de San Martín de Porres inauguró una importante obra.

Más de 22 millones de soles han sido destinados para construir las pistas de concreto y veredas modernas, según dio a conocer la Municipalidad de SJM. La moderna vía busca brindar mayor seguridad y movilización a la población de Pamplona Alta.

municipalidad de san juan de miraflores

Esta importante vía será remodelada en SJM. Foto: Municipalidad de San Juan de Miraflores.

"Hoy no solo empieza una obra... empieza una nueva era para Pamplona Alta. ¡SJM sigue avanzando con fuerza y alegría!", indica el post que realizó el municipio para anunciar que ya se ejecutará esta relevante vía.

Rápidamente, el post se hizo viral en las redes sociales y más de un cibernauta no dudó en brindar su opinión sobre esta megaobra que fue solicitada hace varios años, ya que generaba inseguridad en la zona y riesgos para las personas que viven ahí.

"Al fin un alcalde se preocupa por Pamplona Alta", "Excelente", "Muy buena noticia", "Una vía digna para los ciudadanos de Pamplona Alta", son algunos comentarios que dejaron los ciudadanos de San Juan de Miraflores.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Fútbol Peruano