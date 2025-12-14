- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Sporting Cristal
- Alavés vs Real Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Municipalidad de San Juan de Miraflores inició megaobra que transformará la vida de vecinos
Tras décadas de espera por parte de los vecinos, el municipio de San Juan de Miraflores inició importante obra que mejorará su calidad de vida.
Los vecinos de San de Miraflores están felices con esta excelente noticia que anunció el municipio mediante sus redes sociales oficiales. Tras décadas de espera, por fin se inició la megaobra de la Ruta I, esta iniciativa beneficiará a miles de ciudadanos de la zona.
PUEDES VER: Municipalidad de San Martín de Porres terminó relevante obra tras 40 años de espera: ciudadanos mejorarán su calidad de vida
Más de 22 millones de soles han sido destinados para construir las pistas de concreto y veredas modernas, según dio a conocer la Municipalidad de SJM. La moderna vía busca brindar mayor seguridad y movilización a la población de Pamplona Alta.
Esta importante vía será remodelada en SJM. Foto: Municipalidad de San Juan de Miraflores.
"Hoy no solo empieza una obra... empieza una nueva era para Pamplona Alta. ¡SJM sigue avanzando con fuerza y alegría!", indica el post que realizó el municipio para anunciar que ya se ejecutará esta relevante vía.
Rápidamente, el post se hizo viral en las redes sociales y más de un cibernauta no dudó en brindar su opinión sobre esta megaobra que fue solicitada hace varios años, ya que generaba inseguridad en la zona y riesgos para las personas que viven ahí.
"Al fin un alcalde se preocupa por Pamplona Alta", "Excelente", "Muy buena noticia", "Una vía digna para los ciudadanos de Pamplona Alta", son algunos comentarios que dejaron los ciudadanos de San Juan de Miraflores.
- 1
Municipalidad de San Martín de Porres terminó relevante obra tras 40 años de espera: ciudadanos mejorarán su calidad de vida
- 2
Paro de transportistas en diciembre: Gremios confirman NUEVA fecha de apagado de motores
- 3
Peruanos tendrán un segundo feriado largo de 4 días seguidos a nivel nacional antes de fin de año 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90